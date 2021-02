Z dokumentu komisji, w której skład wchodzą przedstawiciele ministerstwa zdrowia Hiszpanii oraz służb medycznych 17 wspólnot autonomicznych kraju, wynika, że pojedynczą dawkę szczepionki będą mogły przyjąć tylko osoby w wieku od 18 do 55 lat.

Dodatkowy warunek?

Dodatkowym warunkiem, według dokumentu cytowanego przez dziennik “La Vanguardia”, jest przebycie w ciągu 6 miesięcy przed szczepieniem infekcji koronawirusem.

- Nie ma znaczenia czy osoby te przebyły Covid-19 w sposób bezobjawowy lub z symptomami - wskazała gazeta.

Komisja ds. szczepień postanowiła, że osoby dopuszczone do szczepień tylko jedną dawką nie będą zobowiązane do przechodzenia testu na obecność przeciwciał na koronawirusa ani przed szczepieniem, ani po jego realizacji.

Wydłużenie kontroli granicznych

W piątek rząd Hiszpanii opublikował w dzienniku ustaw swój dekret, na podstawie którego do 16 marca wydłużono kontrole graniczne z Portugalią.

W odpowiedzi rząd Portugalii ogłosił utrzymanie kontroli granicznych do tego samego terminu, zaznaczając, że zwiększy o dwa liczbę tzw. autoryzowanych przejść dla pojazdów ciężarowych, ludności z terenów przygranicznych oraz karetek pogotowia. Oznacza to, że liczba takich przejść wzrośnie do 18.