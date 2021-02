Droga S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia, który połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

Dobre tempo budowy?

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie tylko rząd PiS dotrzymuje słowa. Słowa dotrzymują także wykonawcy robót i widzimy to również na tej budowie – mówił szef resortu infrastruktury.

Minister zaznaczył, że odwiedził w piątek wiele odcinków S19, które są w budowie, zarówno w woj. lubelskim jak i podkarpackim. - Można powiedzieć, że mamy powody do satysfakcji, bo ta budowa realizowana przez Budimex postępuje w dobrym tempie. Jak wiele innych budów w Polsce. Dotrzymujemy słowa, zadeklarowaliśmy, że wybudujemy szlak Via Carpatia i to się dzieje na naszych oczach – dodał Adamczyk.

Minister podkreślił, że jeszcze kilka lat temu wielu mieszkańców Podkarpacia nie wierzyło, że taka inwestycja może powstać.

Silnik rozwoju dla całej Europy Środkowo-Wschodniej?

Zapowiedział, że w sobotę w Przemyślu spotyka się z ministrami transportu z państw, przez które przebiega Via Carpatia, w ramach konferencji Europa Karpat. - To na tych spotkaniach mówiliśmy o konieczności budowania tego szlaku teraz jest czas, aby się wzajemnie motywować do jego budowy – mówił Adamczyk.

Zdaniem Adamczyka, wielkie nadzieje z Via Carpatia wiąże m.in. Ukraina. - Ta droga będzie olbrzymim silnikiem rozwoju, który napędzi gospodarki państw Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział minister.

Natomiast marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że zawsze trzeba myśleć "do przodu" i planować na przyszłość. - Ale dobrze jest wspomnieć co było przed laty, a przecież tą drogę skreślono, nie chciano budować – mówił.

Konsekwentna polityka inwestycyjna?

Ortyl podziękował Adamczykowi, za "konsekwentną politykę prowadzenia inwestycji".

- My jako samorząd województwa mamy za zadanie budować do tej drogi łączniki, aby Via Carpatia była dobrze skomunikowana, nie była barierą dla tych, którzy po lewej lub prawej stronie tej drogi mieszkają – dodał marszałek.

Około 8-kilometrowy odcinek od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) wybuduje firma Budimex za ponad 286,4 mln zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2018 r.