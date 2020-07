W pierwszych trzech miesiącach inwestycje wzrosły, choć w mniejszym stopniu niż początkowo przewidywali analitycy, bo jedynie o 0.3 proc.

Reklama

Czy są jakieś powody, że przyszłe prognozy będą bardziej optymistyczne, a spadek inwestycji okaże się mniejszy?

- Po I kw. polski PKB jest jednak nieco wyższy niż oczekiwano, licząc rok do roku, natomiast porównując kolejne kwartały odnotowaliśmy spadek o 0,5 w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2019 r., jednak Polska jest wśród trzech krajów UE, gdzie to osłabienie było najmniejsze, wyprzedzają nas tylko Rumunia i Węgry - mówi w rozmowie z MarketNews24 Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju, organizatora konferencji gospodarczej, która odbędzie się 24-25 sierpnia br. - Warto też zwrócić uwagę, że niektóre miesięczne wskaźniki zaskakują pozytywnie, a przykładem konsumpcja prywatna i zwłaszcza konsumpcja publiczna, która wzrosła aż o 4,3 proc.

Trudno oczekiwać, że w okresie recesji rosnąc będą inwestycje prywatne przedsiębiorstw, dlatego bardzo istotne dla stopy inwestycji mogą okazać się centralne inwestycje państwowe.

- Bardzo istotna może okazać się już zaawansowana budowa trasy Via Carpatia, a także przekop Mierzei Wiślanej i realizacja planów dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego – komentuje prezes Andrzej Michalak.

III Forum Wizja Rozwoju – największa konferencja gospodarcza północnej Polski odbędzie się 24-25 sierpnia 2020 w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.