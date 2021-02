Jak podkreślił, firmy farmaceutyczne muszą dostarczać szczepionki zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w umowach i w tej kwestii potrzeba więcej przejrzystości. Zaznaczył, że nieistotne podróże mogą nadal podlegać w UE ograniczeniom, ale restrykcje powinny być proporcjonalne. Powiedział też, że przywódcy unijni na kolejnych szczytach UE będą pracować nad tzw. paszportami szczepień.

Reklama

Michel: Sankcje na Rosję w przyszłym tygodniu

W przyszłym tygodniu sfinalizowana zostanie decyzja o nałożeniu sankcji na Rosję za aresztowanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Decyzja zostanie zrealizowana w ramach nowego unijnego reżimu sankcyjnego dotyczącego łamania praw człowieka - poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel po pierwszym dniu wideoszczytu UE.

Będą certyfikaty szczepień

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaapelowała w czwartek o pośpiech we wdrażaniu certyfikatów szczepień, by zdążyć do lata. Podała też, że mogłyby one zawierać informacje takie jak podana szczepionka, negatywny wynik testu lub nabycie odporności po przebyciu Covid-19. W sprawie certyfikatów szczepień jest jeszcze szereg otwartych politycznych pytań. Decyzja, co wolno robić, jeśli ma się takie zaświadczenie, zostanie przede wszystkim podjęta w poszczególnych krajach. Uważam, że na poziomie UE powinniśmy ich używać do zapewnienia funkcjonowania wspólnego rynku - zadeklarowała szefowa KE na konferencji prasowej po zakończeniu pierwszego dnia unijnego wideoszczytu.

Państwa członkowskie muszą to wdrożyć w swoich systemach ochrony zdrowia i ochrony granic - dodała i oświadczyła, że KE oferuje wsparcie, żeby zapewnić interoperacyjność poszczególnych narodowych rozwiązań. Oceniła, że wdrożenie systemu certyfikatów szczepień zajmie około trzech miesięcy. Musimy się pośpieszyć, jeśli chcemy zdążyć do lata - zaapelowała.