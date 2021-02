Dzisiejsze wyniki, czyli te ponad 12 tysięcy nowych zakażeń, wskazują, że trzecia fala się rozpędza - powiedział Adam Niedzielski.

Jak popatrzymy na to, co dzieje się w ostatnich tygodniach, to widać, że dynamika rośnie. Średnia dzienna liczona dla ostatniego tygodnia praktycznie osiągnęła poziom 8 tysięcy przypadków, a jeszcze tydzień temu było niecałe 6 tysięcy - mówił minister zdrowia.

W ostatnim tygodniu obserwujemy znaczne obłożenie łóżek covidowych jak również wystawianie zleceń na testy przez Podstawową Opiekę Zdrowotną - powiedział minister zdrowia.

Przekroczyliśmy poziom 60 tysięcy badań. Liczba badań pokazuje zwiększone zainteresowanie pacjentów, większy stopień identyfikowania u siebie niepokojących objawów - powiedział.

Trzeba liczyć się z tym, że nowe mutacje będą się pojawiały - mówił. Widzimy systematycznej udziały mutacji brytyjskiej w liczbie próbek - dodał.

Najbardziej niepokojąca sytuacja jest w województwie warmińsko-mazurskim - stwierdził Niedzielski.

W tym województwie mamy ponad dwukrotne przekroczenie średniej dla całego kraju - mówił. Widać, że wirus jest obecny w bardzo dużym natężeniu - dodał.

"Przed nami czas rozwoju trzeciej fali"

Wszystkie te informacje niestety nie pokazują nam dobrej perspektywy, przed nami czas rozwoju pandemii, rozwoju trzeciej fali. Przyglądamy się, jakie są perspektywy, prognozy. Wskazanie od analityków mówi o tym, że szczyt trzeciej fali ma być na średnim poziomie 10-12 tysięcy - zaalarmował Niedzielski

Obostrzenia

Do tej pory nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne, a teraz musimy się o pół kroku cofnąć, a tak naprawdę o 1/16 kroku cofnąć - powiedział Niedzielski.

Chcemy, żeby w województwie warmińsko-mazurskim nauka w klasach I-III wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, muzea, kina i inne miejsca użyteczności publicznej zostały zamknięte - powiedział minister zdrowia.

Zdecydowaliśmy się wprowadzić obowiązek kwarantanny dla osób przekraczających południową granicę Polski. Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest przedstawienie negatywnego testu z ostatnich 48 godzin - powiedział.

Maseczki

Chcemy zrezygnować z możliwości zastępowania maseczek przyłbicami czy chustami - powiedział Niedzielski o zakrywaniu ust i nosa. Przyłbice mogą być stosowane dodatkowo do maseczki - dodał.

Nadal podstawowym elementem, który pozwala nam się skutecznie zabezpieczyć jest przede wszystkim maseczka i stosowanie reguły DDM. Chcemy tę regułę rozszerzyć do reguły DDMAW - "A" to aplikacja, a "W" to wietrzenie pomieszczeń - mówił.