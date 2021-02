Co wpłynęło na tak duże zapotrzebowanie?

"Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało się od początku tygodnia, w szczycie porannym wielokrotnie przekraczając poziom 27 000 MW i zbliżając się do poziomów rekordowych" - czytamy w komunikacie.

PSE podały, że w zdecydowanej większości zapotrzebowanie zostało zbilansowane dzięki generacji źródeł krajowych. System cały czas pracował stabilnie, a operator dysponował odpowiednią rezerwą mocy.

"W momencie rekordu zapotrzebowania planowe saldo wymiany transgranicznej wyniosło ok. 900 MW w kierunku importu do Polski. Produkcja krajowych źródeł PV osiągnęła ok. 1 000 MW, z porównywalną mocą pracowały elektrownie wiatrowe" - czytamy dalej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.