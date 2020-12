Na konferencji prasowej premier był pytany, czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony (obecnie przysługuje on do 24 grudnia). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w wykazie prac legislacyjnych rządu przygotowywany jest projekt, według którego zasiłek będzie przysługiwał od 28 grudnia do 17 stycznia. Premier w środę potwierdził, że podjęto decyzję o przyznawaniu zasiłku również w ferie.

Morawiecki: Tę decyzję dzisiaj podjąłem

Tak, tę decyzje dzisiaj podjąłem, żeby niezależnie od tego, iż w przypadku normalnych ferii corocznych zasiłek opiekuńczy nie jest stosowany, nie przysługuje, to jednak ze względu na tę nadzwyczajną sytuację, która dotknęła Polaków, zastosować zasiłek opiekuńczy, mimo że przesunęliśmy ferie na pierwsze dwa tygodnie stycznia. I wtedy dla tych rodziców, którzy nie będą mogli inaczej poradzić sobie ze swoimi pociechami, będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy – powiedział.

Według obliczeń, które do mnie dotarły z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to będzie nawet być może koszt do 3 mld zł – w różnych okresach różne grupy osób korzystały z zasiłku opiekuńczego, ale liczymy się z wysokim kosztem – powiedział. Dodał, że takie działanie jest jednak potrzebne, "żeby Polacy wiedzieli, że w tym trudnym okresie nie są pozostawieni sami sobie".

Zgodnie z przepisami ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.