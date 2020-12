Na ostatnimzgodziła się na zwiększenie celu redukcji emisji z 40 proc. do 55 proc. do 2030 r. Oznacza to, że transformacja energetyczna w Polsce będzie musiała przyspieszyć, bo pozwolenia na emisję CO2 będą szybko drożeć. Unia nie wspiera, w przeciwieństwie np. do farm wiatrowych na morzu, ale rząd i tak rozważa jej budowę, argumentując, że atom jest dużym bezemisyjnym źródłem zapewniającym stabilizację systemu energetycznego.

Pytany, czy oprócz Francuzów i Amerykanów ktoś jeszcze wchodzi w grę, odparł, że "pytają różni”, ale że liczba ewentualnych partnerów do inwestycji jest ograniczona ze względu na nasze warunki, takie jak podział ryzyka i udział kapitałowy oraz dłużny. Pod koniec listopada Naimski wskazywał, że wybór partnera i technologii do realizacji inwestycji powinien nastąpić na przełomie lat 2021/2022.

Szacował koszt 20-letniego programu budowy sześciu reaktorów w Polsce (w sumie 6–9 GW mocy) na 30 mld dol. (ok. 110 mld zł), z czego 70 mld zł przypadałoby na Polskę. Podkreślał, że program musi być zaakceptowany przez społeczeństwo. Według badania przeprowadzonego w listopadzie na zlecenie resortu klimatu aż 62,5 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych, co jest najlepszym wynikiem w historii badań realizowanych od 2012 r.

Elektrownia jądrowa w Polsce. Co na to Polacy? SONDAŻ

Także w piątek Rada Europejska przyjęła nowy cel klimatyczny do 2030 r., tym razem bez sprzeciwu Polski (pod koniec 2019 r. nie zgodziliśmy się na realizację neutralności klimatycznej do 2050 r.). "Aby zrealizować cel zakładający osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z celami porozumienia paryskiego, UE musi zwiększyć swoje ambicje na nadchodzącą dekadę” – czytamy w konkluzjach szczytu. Warszawie udało się zawrzeć parę zapisów, na których jej zależało, choć nie ma w nich kwotowych zobowiązań do zwiększenia finansowania transformacji w Polsce. Te zapisy to m.in. uwzględnienie gazu jako paliwa przejściowego, zapowiedź przeglądu unijnego systemu handlu emisjami czy propozycji tzw. cła węglowego.