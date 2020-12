Dzisiaj formalnie zagrożenia polexitem nie ma. Dzisiaj realnie my się sami jako Polska wystawiamy poza margines decydujących we wspólnocie. Ale nie wiem, za kilka miesięcy może faktycznie będziemy już zaczynać być ze wspólnoty formalnie wykluczani - powiedział Szłapka w środę w radiu Plus.

Według szefa Nowoczesnej takie nieodpowiedzialne działania, z jakimi mamy do czynienia teraz, faktycznie dzisiaj tu i teraz prowadza nas na margines wspólnoty europejskiej, "a docelowo mogą nas prowadzić na zewnątrz".

Trzymam kciuki za Polskę, za Europę. Liczę na to, że weta nie będzie. Ale też na to, że Europa będzie praworządna i będzie przestrzegane prawo. Mam nadzieję, że przedstawiciele polskiego rządu, którzy są upoważnieni, żeby reprezentować Polskę, pójdą po rozum do głowy i w końcu uznają, że powiązanie praworządności z pieniędzmi jest w interesie Polski – mówił Szłapka. - W naszym fundamentalnym interesie jest obecność w Unii przy stole, teraz jesteśmy przy stole z Orbanem - dodał.

Spotkanie Morawiecki-Orban

We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem, w którym wzięli udział również wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do rozmów dołączyli również lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i szef Porozumienia Jarosław Gowin.

Po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Müller podkreślał, że Polska i Węgry chcą, żeby przepisy dotyczące warunkowości odnosiły się do kwestii budżetowych i były jasne. Dodał, że stanowisko Polski i Węgier w sprawie budżetu UE jest wspólne. Według Müllera jest szansa na osiągnięcie porozumienia na najbliższym szczycie UE.

Tematem rozpoczynającego się w czwartek szczytu Rady Europejskiej będzie budżet UE. Liderzy unijnych państw podejmą próbę wyjścia sytuacji, w której rządy Polski i Węgry sprzeciwiają się uzależnieniu dostępu do unijnych funduszy od spełnienia kryteriów praworządności i zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027.