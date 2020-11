Polki (kobiety 18+) średnio mają 17 par butów, a Polacy (mężczyźni 18+) 7 par. Statystyczna Polka posiada średnio 3 pary szpilek, najczęściej w kolorze czarnym i beżowym. W okresie jesiennym najchętniej zakłada botki lub sztyblety. Z kolei Polacy preferują buty codziennego użytku, całoroczne, często sportowe. 2/3 z nas deklaruje, że posiada minimum jedną parę casualowych butów sportowych i tych przeznaczonych do uprawiania sportu. To część wniosków z raportu Polskie Buty, zleconego przez CCC, lidera sektora obuwniczego w Europie Środkowo-Wschodniej, zrealizowanego przez firmę analityczno-badawczą Zymetria, na reprezentatywnej grupie Polaków. To pierwsze takie badania od wielu lat.

Podczas zakupów obuwia Polacy coraz mniej kierują się pogodą, a coraz częściej modą i wygodą. Polacy wykazują się dużą znajomością rodzajów obuwia. Najchętniej kupujemy buty w kolorze czarnym, popularny jest również biały (zwłaszcza w modelach sportowych), beżowy i brązowy (wśród półbutów). Kobiety najczęściej wybierają czarne lub beżowe szpilki (odpowiednio 75 proc. i 31 proc.), a czerwony jest dopiero na trzecim miejscu. Ponad połowa z nas ma w swoich szafach również trampki (53 proc.) oraz buty do aktywnego uprawiania sportu (aż 63 proc.). Z kolei najchętniej zakładanym obuwiem w grupie wiekowej 18-45 lat są codzienne sneakersy. Według badania 2/3 kobiet kupuje buty w rozmiarach od 37 do 39, a 2/3 mężczyzn nosi rozmiary 42-44.

Badanie wskazuje m.in. na jeden bardzo widoczny trend – Polki, ale tez coraz częściej mężczyźni w Polsce, coraz mocniej stawiają na to aby w swojej szafie posiadać szeroki wybór modnych butów, w różnych stylach i fasonach, adekwatnych do danej okazji, reszty ubioru czy koloru. Rośnie świadomość, że buty to podstawa dobrego wyglądu - komentuje Michał Zgiep, Dyrektor Działu Produktu w CCC.