Sieć hipermarketów Auchan w związku z nowymi ograniczeniami wydłużyła godziny otwarcia. Jej sklepy, jak dowiadujemy się w biurze obsługi klienta Auchan, są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 22.00, a nie jak poprzednio od 7.00.

Zmieniły się też godziny otwarcia Lidla, który wydłużył pracę o godzinę. Większość dyskontów tej sieci będzie otwarta do godziny 22. Placówki, które dotąd były otwarte do tej godziny, będą obsługiwać klientów do 23. Lidl wskazał na 15 wybranych sklepów, które będą otwarte całą dobę.

Biedronka planuje powrót do "Akcji24" i rozszerza liczbę sklepów otwartych non stop. "Obecnie ponad 2,6 tys. placówek działa co najmniej do godz. 23:00, a niemal 50 jest czynnych całodobowo.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od czwartku 15 października br. w godzinach 10-12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów.

W związku z epidemią koronawirusa w placówkach handlowych jest wymóg noszenia maseczek ochronnych; sklepy mają obowiązek udostępnienia klientom rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych.