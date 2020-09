Reklama

Możemy nazywać to ideologią, możemy się obrazić na cały świat, ale cały świat wymaga obecnie od biznesu innych trendów - mówi na Forum Ekonomicznym w Krynicy Daniel Obajtek. Prezes PKN Orlen tłumaczy bowiem, że firma musi dostosować się do zielonego ładu i pokazać w ten sposób inwestorom, że Orlen to wiarygodny partner, który zachowuje ciągłość procesów, co pozwoli uzyskac odpowiednie fundusze.

Zdaniem Obajtka, koncern jest jedyną spółką w Polsce, przygotowaną do transformacji energetycznej. By jednak ją wdrożyć potrzeba firm, generujących stabilny dochód - stąd akwizycje Energi czy PGNiG. Prezes PKN Orlen dodaje też, że z jednej strony firma stanie przed koniecznością transformacji energetycznej, z drugiej zaś strony musi też pomyśleć o transformacji wewnętrznej.