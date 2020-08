Nie ma planów dziś co do 30-krotności. Natomiast na pewno cały czas jest kwestia związana z OFE na agendzie. To nie zniknęło i chcemy zrobić z tym porządek raz na zawsze. Uważamy, że nasza propozycja to była propozycja przekazania pieniędzy dla ludzi, żeby już nie było wątpliwości, gdzie one mogą jeszcze kiedykolwiek trafić – powiedział szef rządu.

Pytany o plany dotyczące drugiego lockdownu, premier zwrócił uwagę na konieczność ogromnej ostrożności.

Nie mamy takich planów. Żadnych. Ale powiedzieć dziś, że na sto procent czegoś nie będzie, to byłoby nieodpowiedzialne – powiedział. Zaznaczył, że scenariusz bazowy jest bez lockdownu, ale z „selektywnymi obostrzeniami”.

Morawiecki zwrócił uwagę na zależności między lockdownem i ogromnymi stratami w gospodarce, o których trzeba pamiętać.