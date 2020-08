Organizatorzy Forum Ekonomicznego w Krynicy zapewniają, że starali się przygotować imprezę, zgodnie z wszystkimi normami epidemicznymi, obowiązującymi w czasach ataku koronawirusa. Niestety, ze względu na wzrost zakażeń, resort zdrowia ogłosił powiat nowosądecki czerwoną strefą. Organizatorzy tłumaczą, że choc decyzję "oceniają bardzo pozytywnie", to jednak uniemożliwia ona przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, by zdążyć na drugi tydzień września. Dlatego, jak wynika z e-maila, postanowiono przenieść forum do strefy zielonej, do Karpacza. Tam impreza odbędzie się w Hotelu Gołębiewski.

Jednocześnie szefowie forum tłumaczą, że nawet najlepsze narzędzia do zdalnych prezentacji nie zastąpią kontaktu na żywo. Dlatego tylko niewielka część konferencji odbędzie w sieci. Reszta forum będzie prowadzona "w tradycyjnej formule".