Preferencja dotyczy wyrobów, wobec których obowiązek podatkowy powstanie do końca br.

Do 31 grudnia 2020 r. obowiązywać będzie też inne zwolnienie wprowadzone najnowszym rozporządzeniem. Dotyczy ono braku obowiązku oznaczania płynu do e-papierosów i tytoniowych wyrobów nowatorskich podatkowymi znakami akcyzy (dla wyrobów, dla których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca br.).

W tym drugim przypadku chodzi o znaki, które na wyroby akcyzowe nanoszą m.in. podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy i producenci. Znaki legalizacyjne muszą natomiast widnieć na produktach oferowanych do sprzedaży.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie tych zwolnień z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa. Wyjaśniło, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych nie może z tego powodu swobodnie nawiązywać kontaktów z kontrahentami, przez co zagrożony został harmonogram prac nad banderolowaniem.

Resort nie zdecydował się natomiast na dalsze utrzymanie zerowej stawki akcyzy. To oznacza, że od lipca br. od obu rodzajów wyrobów powinien być pobierany podatek.

Przeciwko temu protestowali w trakcie konsultacji przedsiębiorcy. Zwracali uwagę, że opodatkowanie płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, przy jednoczesnym ich zwolnieniu z obowiązku banderolowania, może doprowadzić legalny rynek do zapaści. Ani konsumenci, ani fiskus nie będą bowiem w stanie rozróżnić produktów z zapłaconą akcyzą od tych oferowanych nielegalnie.

Obawy te podziela Szymon Parulski, doradca podatkowy w kancelarii Parulski i Wspólnicy.

‒ Brak znaków akcyzy przy jednoczesnym opodatkowaniu płynów do e-papierosów i tytoniu do podgrzewania jest bardzo złym rozwiązaniem, ponieważ weryfikacja legalności produktu będzie praktycznie niemożliwa i to nie tylko teraz, lecz także w kolejnych latach. Nieuczciwe podmioty zawsze będą mogły twierdzić, że sprzedają stare zapasy, tak jak było to 2015 r. z tzw. cygarami imprezowymi – zauważa ekspert.

Przypomina też o deklaracjach MF, że weryfikowane będą wszystkie podmioty, które produkują i handlują takimi wyrobami. W szczególności mają być sprawdzane stany magazynowe na koniec roku.

– Miejmy nadzieję, że fiskus stanie na wysokości zadania i nie pozwoli, by szara strefa opanowała tę branżę tak, jak stało się to we Włoszech czy na Węgrzech – podsumowuje Szymon Parulski.