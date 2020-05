Organizacje polskich pracodawców wystosowały apel do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Proszą w nim, by Bruksela jak najszybciej sprawdziła, czy program pomocy spełnia unijne wymogi. Tak, by firmy mogły jak najszybciej otrzymać dofinansowanie.

"W dniu 15 kwietnia 2020 r. polski Rząd wystąpił o zgodę na pomoc publiczną do Komisji Europejskiej w ramach programu Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Polskie przedsiębiorstwa zakładały, że udzielenie finansowania przez Polski Fundusz Rozwoju nastąpi najpóźniej do końca kwietnia br. Niestety zbliża się koniec maja i program wciąż nie otrzymał zgody Komisji Europejskiej, co dla polskich przedsiębiorstw oraz ich pracowników jest niezrozumiałe" - czytamy w dokumencie. Reklama Unia przekazała Polsce miliardy złotych na walkę z koronawirusem Zobacz również Przedsiębiorcy uważają, że zatwierdzanie pakietów ratunkowych powinno trwać "w dniach", "a nie w miesiącach". Dlatego apelują o szybką reakcję i jak najpilniejszą akceptację Tarczy Finansowej.