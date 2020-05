Wcześniej zarząd Nextbike Polska S.A. poinformował, że podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości. W przekazanym mediom komunikacie czytamy, że zagrożenie niewypłacalnością to efekt pandemii wirusa SARS-CoV-2. Spowodowało to nagłe i niemożliwe do przewidzenia negatywne skutki finansowe dla spółki - wskazano.

Reklama

Jak wynika z raportu spółki, Nextbike zapewnia, że "zachowuje zdolność do realizowania bieżących zobowiązań", co oznacza, że dalej będzie prowadziła systemy rowerów miejskich. Firma twierdzi też, że zawarcie ugody z wierzycielami powstrzyma Nextbike przed ogłoszeniem niewypłacalności. Do tego, wraz z łagodzeniem kolejnych restrykcji, uda się "wygenerować przychody" i zdobyć nowe kontrakty.

Paulina Wójcicka z biura prasowego Nextbike Polska S.A. uspokaja osoby, które korzystają w rowerów miejskich. Dla naszych użytkowników nic się nie zmienia. Rowery miejskie w 39 systemach w Polsce będą funkcjonowały normalnie - podkreśla.