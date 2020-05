Jeśli będzie taka inicjatywa to nie będę protestować. Ale premier Morawiecki i tak wstrzymał dodatkowe nagrody w całej administracji. To bardzo trudne dla nas – mówi Jadwiga Emilewicz, pytana w internetowej części programu "Gość Radia ZET" o to, kiedy rząd obniży sobie pensje.

To bardzo trudne, bo rozmawiamy z naszymi pracownikami, którzy przez ostatnich 6 tygodni bardzo ciężko pracowali, w systemie 4-zmianowym, przygotowując akty prawne. Dziś mówimy im, że takie jest oczekiwanie społeczne, że nie będziemy żadnych nagród wypłacać – dodaje wicepremier. Emilewicz zaznacza, że rządzący "z dużą pokorą" podchodzą do sytuacji, w jakiej wszyscy się znajdują. Reklama Zasiłek dla bezrobotnych? – Dziś trwają nad nim prace. Nie wcześniej niż po wyczerpaniu się pierwsze pomocy – zapowiada wicepremier. Minister rozwoju prognozuje również, że bezrobocie na koniec roku powinno być na poziomie 7-8 proc.