Jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość dla Polski i to nie tylko na najbliższy czas, ale wierzę głęboko w to, że na dziesięciolecia - faktycznie rozpoczyna się (...) budowa Baltic Pipe, czyli tego słynnego gazociągu, który biegnie najpierw z szelfu norweskiego do Danii, a następnie właśnie poprzez Danię i z Danii do Polski, na nasze wybrzeże, do Trzęsacza - powiedział prezydent.

Reklama

Ta inwestycja zaczyna się dosłownie w najbliższych dniach faktycznie poprzez konkretne prace budowlane - dodał.

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej znaczenie gazociągu Baltic Pipe dla uniezależnienia Polski od dostaw gazu z Rosji.

Jeżeli mówimy o pełnej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski jako odbiorcy od Rosji, to właśnie to jest ten milowy krok na drodze do tego nieuzależnienia - podkreślił Duda.

Jak mówił, to uniezależnienie opiera się na dwóch podstawowych narzędziach jakie dzisiaj posiadamy. - Z jednej strony jest to terminal gazowy w Świnoujściu im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w tej chwili jest rozbudowywany, tak aby jego podejmować mogła wynosić 17,5 mld metrów sześciennych rocznie (...), natomiast drugim elementem tej wielkiej dywersyfikacji dostaw gazu (....) to jest właśnie Baltic Pipe - mówił Duda.

Przypomniał uruchomienie gazociągu Baltic Pipe jest planowane 1 października 2022 roku.