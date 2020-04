Coraz droższe owoce i warzywa na bazarach. Ceny jabłek poszły mocno w górę. - To jest złotówka, dwie, to widać na straganach - zauważyła jedna z klientek. Nic nie zapowiada, by coś się zmieniło w najbliższym czasie. Jeśli nie spadnie deszcz, wszystko zdrożeje.

Wzrost cen widać również na rynku hurtowym - Jeśli rwie się z hektara 5 ton zamiast 30 ton, to jabłka powinny kosztować trzy razy tyle, ile kosztują w tej chwili - stwierdził jeden ze sprzedających.

