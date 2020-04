W kwietniu wskaźniki koniunktury wyliczane przez GUS zaliczyły spektakularne spadki we wszystkich branżach, notując historyczne minima.

To zapowiedź bardzo trudnego II kwartału w gospodarce, z dwucyfrowym spadkiem konsumpcji i dużym ubytkiem PKB. Preludium tego, co nas czeka, już widać – sprzedaż detaliczna w marcu realnie spadła o 9 proc. i był to największy spadek od kwietnia 2005 r.

Na zwiększenie zakupów nie ma co liczyć, bo konsumentom wyraźnie maleje ochota na nowe wydatki. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w marcu banki udzieliły o 25 proc. mniej kredytów konsumpcyjnych niż rok wcześniej.

