Prezydent podpisał ustawę na peronie dworca kolejowego w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim.

Reklama

Jest program Kolej Plus i jest ustawa, która ten program dzięki której ten program kolej plus to będzie mógł być wdrażany. (...) Rusza program Kolej Plus, także tutaj Końskich - powiedział prezydent Duda.

Cieszę się, że jesteśmy w województwie świętokrzyskim i właśnie tutaj czynimy pierwsze kroki aby wykluczenie komunikacyjne tego miasta wymazać raz na zawsze z mapy rysując na powrót linię kolejową - dodał prezydent.

Prezydent powiedział, że wartość programu Kolej Plus do roku 2028 wyniesie 6,5 mld zł.

Mam nadzieję, że wiele miast dzięki temu (programowi Kolej Plus - PAP) odzyska swoje możliwości, a przede wszystkim wielu ludzi odzyska swoje możliwości komunikacyjne. Co najmniej 20 miast średniej wielkości, powyżej 10 tyś. mieszkańców otrzyma połączenia kolejowe, których do tej pory nie miało. Jest to mam nadzieje kierunek (...) w którym mam nadzieję, że nadal będziemy podążali - stwierdził prezydent.

Jak wcześniej zapowiedział resort infrastruktury, dzięki nowym przepisom w początkowym etapie przywrócone zostaną połączenia kolejowe do 20 miejscowości, między innymi do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy.

Spychalski do polityka PO: Skąd ta pogarda dla ludzi korzystających z kolei w małych miejscowościach

Neumann po podpisaniu przez Dudę ustawy napisał na Twitterze: "To jednak kompromitujące dla powagi urzędu Prezydenta RP. Wiem, że nie dla A. Dudy, który jak kelner podpisywał dokumenty w gabinecie owalnym przy Donaldzie Trumpie. On już tak ma". Neumann zamieścił też zdjęcie prezydenta siedzącego przy małym stoliku ustawionym na peronie w Końskich i podpisującego ustawę.

Na ten wpis zareagował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. "Czytając Pana komentarz zastanawiam się skąd tak potężna pogarda przemawia przez was dla ludzi korzystających codziennie z takich właśnie peronów i dworców. Dzięki podpisanej ustawie sytuacja zmieni się radykalnie" - podkreslił rzecznik prezydenta, który zamieścił też link do filmu ze spotkania prezydenta z mieszkańcami miejscowości Końskie.