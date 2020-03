Skoro bowiem wierzyciel nie zwolnił dłużnika ze zobowiązania, to nawet jeśli nie może już skutecznie domagać się zapłaty, dłużnik i tak nie ma przychodu. Nie musi więc płacić podatku – potwierdził już dwukrotnie Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem części doradców podatkowych, jeżeli taka linia orzecznicza się utrzyma, to możemy mieć w Polsce raj podatkowy. Bo choć wyroki dotyczyły osób zalegających ze spłatą bankowych kredytów, to tezy tych orzeczeń łatwo przenieść na inny grunt – optymalizacyjny. Na przykład w celu uniknięcia 19-proc. podatku od dywidendy w spółce z o.o.

Reklama

Wystarczy, że wspólnik umówi się ze spółką, że nie weźmie od niej dywidendy (musiałby zapłacić od niej 19 proc. PIT), tylko zaciągnie pożyczkę z odległym terminem płatności. Następnie nie będzie jej spłacał i dojdzie do przedawnienia zobowiązania. Należność nie wygaśnie, tylko przekształci się w tzw. zobowiązanie naturalne. Co to oznacza? Jeśli spółka nie zwolni formalnie wspólnika z długu, to zatrzyma on pieniądze w kieszeni, i to bez podatku dochodowego. Taki wariant potwierdza Radosław Piekarz, partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz. Zwraca uwagę, że wyroki NSA, choć słuszne z perspektywy prawa cywilnego, mogą doprowadzić do niezamierzonych skutków podatkowych.

– To sygnał dla ustawodawcy, aby zmienić przepisy o PIT – uważa ekspert. W obu rozpatrzonych przez NSA sprawach chodziło o podatniczki, które przestały spłacać kredyt. U obu doszło do przedawnienia, ale wierzyciel, choć zrezygnował z dochodzenia zobowiązania (byłoby to nieskuteczne), nie zwolnił kobiet z długu. Ani bank, ani firma windykacyjna nie oświadczyły bowiem, że nie przyjmą spłaty długu, np. w razie jakichś przyszłych rozliczeń czy potrąceń. – Samo przedawnienie zobowiązania nie powoduje jego wygaśnięcia – stwierdził sąd kasacyjny. A skoro tak, to dłużnik wciąż nie ma "trwałego" przychodu i nie musi płacić PIT.

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ" >>>>