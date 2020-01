Sasin oświadczył w czwartek w Radiu ZET, że MAP "dopracowuje szczegóły" projektu ustawy o rekompensatach dla gospodarstw domowych za wzrost cen energii elektrycznej w 2020 r. Myślę, że w ciągu kilku tygodni projekt ten trafi do parlamentu - dodał. Sasin podkreślił, że chodzi o rekompensaty, czyli późniejszy zwrot większych wydatków, który będzie "realizowany po zakończeniu roku (2020 - PAP)". Takie rekompensaty będą mogły zostać wypłacone, gdy będzie wiadomo, ile konkretne gospodarstwo domowe w 2020 r. dopłaciło - wyjaśnił minister. Jak dodał, zastanawiamy się nad mechanizmem, by w trakcie roku dać taką zaliczkę na rekompensatę, a potem rozliczyć całość po końcu roku. Zastrzegł, że byłoby to skomplikowane i nie wiadomo, czy uda się to zrobić.

Prezes URE zatwierdził dotychczas taryfy na 2020 r. trzech z czterech największych sprzedawców energii elektrycznej. Przewidują one średnio 12 proc. wzrost cen. Sasin pytany, czy na rekompensaty będą mogli liczyć odbiorcy, którzy nie korzystają z taryf, tylko ofert wolnorynkowych, stwierdził, że nie odpowie teraz na to pytanie. Będą mógł o tym mówić, kiedy będziemy mieli gotowy projekt. Nie chcę w tej chwili robić takich zapowiedzi - oświadczył.