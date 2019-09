Musimy odejść od węgla i postawić na OZE. Lewica ma to w programie - tłumaczy Beata Maciejewska. Przypomina, że sama wymiana "kopciuchów" nic nie da, jeśli zamiast nich wstawimy nowocześniejsze piece na węgiel. W Polsce pokłady tego surowca się kończą, sprowadzamy więc bardzo złej jakości paliwo, głównie z Rosji - dodaje.

Maciejewska mówi, że w Gdańsku powstaje coraz więcej przedstawicielstw rosyjskich firm, handlujących węglem ze Wschodu. Jej zdaniem, trzeba z tym skończyć, bo energia słoneczna czy wiatrowa to paliwo, które nic nas nie kosztuje, a w przypadku węgla, to nie dość, że za niego płacimy, to jeszcze zatruwamy środowisko.