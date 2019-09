– Jeśli wygramy, a mamy nadzieję, że tak się stanie, wrócimy do tej sprawy po wyborach – mówi gazecie osoba zbliżona do rządu. Przekształcenie OFE ma według informatora nastąpić do 1 lipca 2020 r.

– Rząd odkłada prace nad likwidacją OFE, bo nie chce w kampanii wyborczej kłuć w oczy 15-proc. prowizją, którą zamierza pobrać przy tej okazji – mówią "Rz", prosząc o anonimowość, przedstawiciele jednej z instytucji finansowych zaangażowanych w rynek OFE.

Projekt ustawy, która ma rozwiązać problem OFE, przewiduje, że zgromadzone w nich pieniądze trafią domyślnie na prywatne indywidualne konta emerytalne ich członków, albo – jeśli ci wyrażą taką wolę – na ich konta w ZUS. Premier Mateusz Morawiecki mówi o „swoistej prywatyzacji pieniędzy zgromadzonych w OFE”. – Oddamy te pieniądze Polakom – przekonuje.