W ramach zamierzonej koncentracji Kaufland nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków do powierzchni handlowej, wykorzystywanej obecnie przez Tesco Polska.

Wnioski wpłynęły 30 sierpnia, sprawa jest w toku.

Wnioski dotyczą wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych z niewyspecjalizowaną sprzedażą artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w Krakowie przy ul. Wielickiej 259, w Warszawie przy ul. Stalowej 60/64, we Wrocławiu przy ul. Długiej 37/47, w Lublinie przy ul. Orkana 4, w Gdańsku przy ul. Cienistej 30.

Zgłaszane koncentracje stanowią drugi etap wieloetapowej koncentracji, który poprzedzi sprzedaż na rzecz spółek Snowfinch 19 II oraz Zodiac S.à.r.l. praw do nieruchomości, na której znajduje się ww. obiekty handlowe.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

Tesco Polska prowadzi na terenie Polski sieć wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU. Tesco Gocław jest jednym ze sklepów należących do ww. sieci. Tesco Polska jest częścią brytyjskiej Grupy Tesco, na czele której stoi Tesco plc, z siedzibą w Welwyn Garden City w Wielkiej Brytanii. Grupa Tesco jest międzynarodową grupą kapitałową prowadzącą działalność głównie w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.

Snowfinch 19 II SPK należy do Grupy 4fi której działalność skupia się przede wszystkim na bezpośrednich inwestycjach w nieruchomości, akcje i obligacje, venture capital i prowadzeniu siłowni. W chwili obecnej Grupa 4fi nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych, które są ulokowane w niepłynne struktury własnościowe i obciążone długiem, innymi ograniczeniami lub procesami sądowymi.