- Zdecydowana większość dróg, które będą dofinansowane ogromną kwotą (6 mld zł w skali kraju - PAP) rozwiązuje problemy komunikacyjne na obszarach wiejskich. Musimy mieć autostrady, trasy szybkiego ruchu, newralgiczne magistrale, które łączą duże ośrodki miejskie, ale jeżeli tylko na nich byśmy poprzestali, to nie rozwiązuje to problemów dnia codziennego. Obszary wiejskie są jednym z najważniejszych priorytetów w polityce obecnego rządu - podkreślił Ardanowski na konferencji prasowej w delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

Dodał, że PiS chce, aby ludzie mogli mieszkać na wsi i chcieli tam mieszkać, realizując swoje życiowe aspiracje.

- Wielu Polaków przeprowadza się z miast na tereny wiejskie. Układ komunikacyjny jest szalenie ważny, gdyż jest krwioobiegiem życia gospodarczego i społecznego. To są dojazdy do domów, instytucji świadczących usługi, a w wielu przypadkach również drogi dojazdowe do pól - wskazał minister rolnictwa, który jest liderem listy PiS w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka oceniła, że "rozwój jest tam, gdzie da się dojechać".

- To sformułowanie najlepiej podsumowuje cel Funduszu Dróg Samorządowych. Do 2028 roku przeznaczymy aż 36 mld zł na modernizację i przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Jako rząd stawiamy na to, żeby wyrównywać szanse tak, aby każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, miał takie same możliwości. FDS jest właśnie takim instrumentem - powiedziała Gembicka.

Dodała, że w województwie kujawsko-pomorskim dofinansowanie otrzymały 222 zadania - 177 gminnych i 45 powiatowych.

- Osobiście bardzo się cieszę, że do samego Włocławka trafiło ponad 10 mln zł. Bardzo się cieszę również, że wiele powiatów i gmin otrzymało dofinansowanie na 2-3 drogi - podkreśliła wiceszefowa resortu inwestycji i rozwoju, która kandyduje do Sejmu z 6. miejsca na liście PiS w okręgu nr 5 (Toruń).

Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau wskazał, że PiS przeznacza na modernizację i przebudowę dróg samorządowych 10 razy więcej niż poprzednicy. - W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego jest to kwota 258 mln zł dofinansowania plus 62 mln na zadania wieloletnie - wyliczał wojewoda.

258 mln zł dofinansowania przeznaczonych zostanie na inwestycje, które zostaną ukończone jeszcze w tym roku, a 62 mln zł na projekty, które w tym roku się rozpoczną, ale ich zakończenie przypadnie na kolejne lata.

W piątkowej konferencji prasowej uczestniczyły także posłanki PiS Joanna Borowiak i Anna Sobecka, senator Józef Łyczak oraz szefowa lokalnych struktur PiS Marzenna Drab. Wszyscy znajdują się na listach wyborczych partii do parlamentu.