Heather Boushey, J. Bradford Delong, Marshall Steinbaum (Red.)

„Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności”

tłum. Bartosz Sałbut, Robert Mitoraj, Michał Filipczuk, PWN, Warszawa 2018

Ważna na amerykańskim rynku monografia, która „sprawdza” głośny „Kapitał w XXI wieku” Thomasa Piketty’ego. Trzy lata po jego wydaniu Robert Solow, Paul Krugman i Emmanuel Saez oceniają, ile z wniosków francuskiego ekonomisty przebiło się na trwałe do publicznej debaty. A Suresh Naidu, Branko Milanovic, Marshall Steinbaum próbują wskazać, w którą stronę debatę o nierównościach da się jeszcze skierować. By przestała być tematem teoretycznych rozważań, a stała się zalążkiem prawdziwej zmiany.

Lilian Fischer, Joe Hasell (i inni)

„Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej”

tłum. Anna Piekarska, Wydawnictwo Heterodox, Poznań 2018

Co rusz powstają otaczające nas monopole: nie tylko gospodarcze, lecz także myślowe. „Pomyśleć ekonomię od nowa” to próba rozbicia tych ostatnich. Do projektu pilotowanego przez grupę młodych brytyjskich aktywistów zaproszono ekonomistów reprezentujących różne tradycje tej nauki. Dzięki czemu czytelnik poznaje ekonomię marksizmu, ekologiczną, postkeynesizm, instytucjonalizm, szkołę austriacką albo ekonomiczny feminizm. Dobra robota.

L. Randall Wray

„Nowoczesna teoria monetarna (MMT). Wprowadzenie do makroekonomii suwerennych systemów monetarnych”

tłum. Paweł Umiński, Wydawnictwo Heterodox, Poznań 2019

Przewodnik po najgorętszej szkole ekonomicznej ostatnich lat. O MMT (Modern Monetary Theory) mocno się teraz dyskutuje w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Włochy. Jeśli uda jej się pokonać polityczne opory, czeka nas niezwykle interesujący przełom w myśleniu o ekonomii. Jedni się tego przewrotu panicznie boją, inni wypatrują go z nadzieją. Niezależnie od ostatecznego rezultatu warto wiedzieć, o co w nim chodzi. I czy to prawda, że państwu faktycznie nie mogą skończyć się pieniądze?

Klaus Schwab

„Czwarta rewolucja przemysłowa”

tłum. Anna Dorota Kamińska, Studio Emka, Warszawa 2018

Superkomputery, drukarki 3D, blockchain, neurotechnologie, big data, internet rzeczy. Klaus Schwab to założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, które co roku odbywa się w szwajcarskim Davos, nie ma więc nic dziwnego w tym, że żongluje tego typu modnymi pojęciami. Ta książeczka przekonuje nas każdą swoją stroną, że dokonujące się na naszych oczach zmiany technologiczne będą rewolucyjne. W związku z czym będą się musiały przeobrazić również ekonomia i gospodarka. A także sposób myślenia decydentów, od których w dużym stopniu zależą.

Eric Siegel

„Prognozuj, kto kliknie, kupi, skłamie lub umrze. Wprowadzenie do analityki predykcyjnej”

tłum. Konrad Pawłowski, MT Biznes, Warszawa 2018

Podobno analityka predykcyjna (wyłuskiwanie informacji z istniejących zbiorów danych w celu przewidywania przyszłych zdarzeń) to „następna wielka rzecz”. Już nie sztuczna inteligencja, już nie big data, już nie uczenie maszynowe. Tak uważa Eric Siegel, mówca i założyciel firmy konsultingowej Predictive Analytics World oraz edukacyjnej Deep Learning World, a także strony internetowej Predictive Analytics Times. Jeśli dobrze rozumiem jego biznesowy koncept, to stworzył on niszę. Proponuje on bowiem (o ile macie wystarczające fundusze), że wskaże wam sposoby skutecznego przewidywania.

Chris Skinner

„Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja”

tłum. Piotr Cypryański, Poltext, Warszawa 2018

Kolejna praca z gatunku (ostatnio mocno reprezentowanego) rozważań nad przyszłością technologii, która nieuchronnie odmieni naszą gospodarkę i relacje międzyludzkie. Chris Skinner, mówca i konsultant, zajmuje się problemem „cyfryzacji ludzkości”. Co to w praktyce oznacza, że będziemy (dalece bardziej niż dziś) zintegrowani z globalną siecią połączonych platform? A może nawet będziemy żyli wewnątrz tej sieci? Co się stanie z pracą? Z pieniądzem? Jakie będą banki? Jaka przedsiębiorczość?

Thomas Piketty

„Do urn, obywatele!”

tłum. Agata Czarnacka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018

W czasie największego zainteresowania „Kapitałem w XXI wieku”, w samym środku rodzącej się pikettomanii, francuski ekonomista pisał felietony ekonomiczne dla „Le Monde”. Poruszał w nich kwestie z pogranicza ekonomii i realnej polityki. Pomstował, wylewał żale, wyrażał nadzieje i wskazywał miejsca, ludzi i zjawiska godne uwagi. Książkę można czytać jako dzieło samo w sobie. Ale można ją też potraktować jako zachętę do zainteresowania publicystyką polityczną Piketty’ego, którą ten nadal uprawia (jego blog na portalu „Le Monde” jest dostępny nie tylko po francusku, ale też po angielsku).

Barry Schwartz

„Dlaczego pracujemy?”

tłum. Anna Rogozińska, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2018

Amerykański profesor psychologii Barry Schwartz zasłynął wydaną w 2004 r. książką „Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej?”. Sukces publikacji otworzył mu drogę do roli mędrca mierzącego się z innymi fundamentalnymi pytaniami. „Dlaczego pracujemy?” to intelektualna przyjemność obcowania z mądrym autorem odpowiadającym na fundamentalne zagadnienia ładu ekonomicznego.

Daniel H. Pink

„Kiedy? Naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu”

tłum. Małgorzata Małecka, Studio Emka, Warszawa 2018

Dobre wyczucie czasu jest podstawą sukcesu. Ale czy można nauczyć się być w tej dziedzinie mistrzem? Kimś więcej niż tylko szczęściarzem, do którego bogini timingu z rzadka życzliwie się uśmiecha? Czy można stać się tym, komu uda się związać ją ze sobą na stałe i sprawić, by grała z nim w jednej drużynie? Autor Daniel Pink dowodzi, że tak. „Kiedy…” to nie pierwszy jego bestseller. I zapewne nie ostatni.

David Coulthard

„Zwycięska formuła. Przywództwo, strategia i motywacja jak w Formule 1”

tłum. Władysław Jeżewski, Studio Emka, Warszawa 2018

Tym, którzy śledzili rywalizację w wyścigach o mistrzostwo F1 na przełomie XX i XXI w., Brytyjczyk David Coulthard będzie znany. Ale nie wszyscy wiedzą, że po zakończeniu kariery wicemistrz F1 z 2001 r. przeszedł do biznesu. Współtworzył agencję reklamową, organizował imprezy masowe, próbował sił w produkcji filmowej. Książka „Zwycięska formuła” to opowieść o tym, do jakiego stopnia doświadczenia z branży wyścigów superszybkich bolidów mogą się przełożyć na sukces w innych gałęziach kreatywnego żywota. Ciekawe i oryginalne spojrzenie.

Wyjaśnienie

W ubiegłym tygodniu błędnie określiliśmy kategorię, do której przedstawione książki zostały nominowane. Chodziło o najlepszy poradnik ekonomiczny napisany przez polskich autorów. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja