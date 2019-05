Trzeba powiedzieć, że ta inwestycja już przestała przynosić straty. W tym momencie, to co KGHM może zrobić z tą inwestycją, to jej doglądanie, optymalizacja, tak żeby zaczęła przynosić zyski - powiedział Gruza.

Żeby tak się stało, trzeba w tę inwestycję włożyć jeszcze bardzo dużo wysiłku. Tak, żeby ona chociaż częściowo odrobiła ten kapitał, który został zainwestowany wiele, wiele lat temu przez poprzednie zarządy KGHM - dodał wiceprezes.

Zobacz całe wideo: