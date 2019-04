"SE" przypomina, że w ubiegłym roku rząd wsparł rodziny, przyznając każdemu polskiemu uczniowi 300 zł na wydatki związane z nauką. Pieniądze zostały wypłacone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, więc rodzice zastanawiali się, czy pomoc będzie kontynuowana w kolejnych latach. Teraz już jest pewne, że to dodatkowe świadczenie rodzice dostaną co roku.

Jak dowiedział się „Super Express”, gotowy jest już projekt ustawy, dzięki której 300 plus na wyprawkę szkolną będzie wypłacane corocznie. Stworzenie ustawowych podstaw prawnych do świadczenia +Dobry start+ jest elementem budowy stabilnej, długofalowej polityki rodzinnej. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – powiedziała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.

Gazeta informuje, że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 300 plus otrzymają wszyscy uczniowie do 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do 24 lat). "Wnioski będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Zmiany czekają nas dopiero w 2020 r. – wówczas wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie papierowej – od 1 kwietnia. Tak jak dzisiaj, rodzice i opiekunowie będą mieli na to czas do końca listopada" - czytamy w "Super Expressie".