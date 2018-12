EUR/GBP rośnie o 1,5 proc. do 0,908, a GBP/USD spada o 1,5 proc. do 1,252 (najniżej od połowy 2017 r.)

Rentowność 30-letnich obligacji UK spada o 16 pb. do 1,66 proc., a 10-letnich spada o 11 pb. do 1,15 proc. Premier Wlk. Brytanii Theresa May potwierdziła w poniedziałek po południu wcześniejsze doniesienia prasowe, iż zaplanowane na wtorek w Izbie Gmin głosowanie nad umową o Brexicie zostaje przeniesione na inny, niesprecyzowany termin.

Jeśli jutro doszłoby do głosowania, to umowa zostałaby odrzucona znaczną ilością głosów - powiedziała May.

Dodała, że jej rząd wzmocni wysiłki w kwestii przygotowań do Brexitu bez umowy z UE.