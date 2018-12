Nowy rozkład jazdy, który wchodzi w niedzielę, przyniesie wzrost o 14 proc. liczby połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dla mieszkańców Łodzi oznacza on m.in. więcej połączeń na trasie Łódź Kaliska – Radogoszcz Zachód czy Łódź Fabryczna – Andrzejów, przy utrzymaniu dużej liczby połączeń Łodzi Kaliskiej z Widzewem. Chcemy, by dzięki nim ŁKA pełniła w przyszłości rolę łódzkiego minimetra, do czego potrzebne jest oczywiście ukończenie budowy tunelu średnicowego pod miastem – podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Jak podał prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Janusz Malinowski, w obrębie aglomeracji łódzkiej znacznie zwiększona zostanie częstość połączeń, np. na odcinku Łódź Kaliska – Radogoszcz Zachód w dni robocze, zamiast – jak dotychczas – 64, uruchomionych zostanie 80 pociągów. Między Łodzią Fabryczną a Andrzejowem zamiast 22 będzie 40 pociągów, a na trasie Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska w dni robocze nadal kursować będzie 70 pociągów.

Pasażerowie mogą podróżować na bilecie strefowym, obowiązującym również w komunikacji miejskiej. 40 minut podróży ŁKA kosztuje tylko 2,80 zł. W takim czasie można pokonać duże dystanse w obrębie aglomeracji, bo np. czas przejazdu między Łodzią Kaliską a Zgierzem to tylko 11 minut, a między Widzewem a Łodzią Kaliską to 16 minut – dodał Malinowski.

Nowością w rozkładzie ŁKA jest sześć połączeń na całkiem nowej trasie Skierniewice – Łowicz z przystankami: Mokra, Sierakowice Skierniewickie, Bełchów i Bobrowniki. Przewozy te będą realizowane nowymi pojazdami "Impuls 2".

Są to pierwsze cztery z łącznie 14 trzyczłonowych pociągów, które ŁKA zamówiła od firmy Newag. Kolejne dziesięć przewoźnik otrzyma w przyszłym roku. Pojazdy zostały wyposażone w wiele udogodnień, które ma też dotychczasowy tabor ŁKA, m.in. klimatyzację, biletomaty, ładowarki z wejściem USB, a także specjalne miejsca na rowery, wózki inwalidzkie i dziecięce. Nowością jest w nich strefa dziecięca ze stołem z nadrukiem gry planszowej i kostką do gry, stoliki podokienne w układzie foteli vis-à-vis, defibrylatory i pętle indukcyjne. Pociągi mają 160 miejsc siedzących, czyli o 40 więcej niż eksploatowane obecnie przez ŁKA pojazdy "Flirt".

Kolejną istotną zmianą w rozkładzie będzie zwiększenie liczby połączeń ŁKA na już obsługiwanych trasach woj. łódzkiego, m.in. wprowadzonych zostanie dodatkowych 18 pociągów między Łodzią a Zgierzem, 22 na trasie Łódź – Koluszki i 8 z Łodzi do Skierniewic.

Będzie też nowa weekendowa oferta ŁKA Sprinter na linii Łódź – Warszawa. Docelowo liczba pociągów zwiększy się z 14 do 18, przy czym pierwsze dwa połączenia zostaną uruchomione od 9 grudnia, a kolejne dwa od marcowej korekty rozkładu jazdy.

Rozkład, który wejdzie w życie w niedzielę, będzie obowiązywał do 9 marca, bo wtedy przewidujemy korektę wynikającą z prac inwestycyjnych. Od marca ŁKA będzie docierać także do Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego i do Radomska. Połączenia będziemy rozszerzali w miarę dostawy kolejnych pociągów – dodał prezes Malinowski.