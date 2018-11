W badaniu zwrócono uwagę, że rekordowo niska stopa bezrobocia i coraz lepsze warunki zatrudnienia w kraju wyraźne wpływają na ograniczenie planów migracyjnych Polaków.

Jak wynika z dziewiątej edycji raportu "Migracje Zarobkowe Polaków" przygotowanego przez Work Service, jedynie 8,6 proc. aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy rozważa wyjazd do pracy za granicą. Jednocześnie 37,1 proc. z nich chciałoby wyjechać na 3 miesiące, a 19,2 proc. na stałe.

Po raz pierwszy w historii badań odsetek Polaków, którzy rozważają emigrację zarobkową, osiągnął jednocyfrową wartość. Z kolei niemal jedna piąta potencjalnych emigrantów chciałaby wyjechać na stałe. Jest to wynik o 4,5 pp. niższy niż w poprzedniej edycji naszego badania. To oznacza, że poza malejącą pulą osób myślących o wyjazdach za granicę, rośnie również udział tych, którzy planują takie działanie krótkoterminowo – podkreślił prezes zarządu Work Service Maciej Witucki w komentarzu do badania.

Dodał, że takie wyniki są konsekwencją poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. - Coraz lepsze warunki zatrudnienia już nie tylko wpływają na spadek zainteresowania wyjazdem zarobkowym, ale również przekładają się na wzrost odsetka Polaków, którzy odrzucają plany migracyjne. Obecnie jest to nieco ponad 90 proc. badanych – zaznaczył Witucki.

Z badań wynika, że aktualnie jedynie 3 proc. Polaków rozważa emigrację na Wyspy Brytyjskie. Z kolei najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów, z wynikiem 23,3 proc., są niezmiennie Niemcy. W pierwszej trójce wyboru polskich emigrantów znalazły się również Norwegia (15,6 proc.) i po raz pierwszy Szwecja (14,7 proc.). Z drugiego na czwarte miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spadła Holandia, co - jak zaznacza Work Service - wynika z sezonowej zmiany po zakończeniu okresu letniego.

Według raportu niemal 7 na 10 Polaków decyduje się na emigrację w celu podjęcia pracy, jak i we wcześniejszych edycjach, ze względu na wysokość zarobków. W drugiej kolejności wyjazd rodaków za granicę spowodowany jest zarówno lepszymi perspektywami rozwoju zawodowego jak i wyższym standardem życia (32 proc.).

Najwyższy wynik w historii badań zanotowały warunki socjalne w innych krajach, wskazywane przez 31 proc. Polaków. Dla niemal jednej czwartej ankietowanych powodem do emigracji jest korzystniejszy system podatkowy, bardziej przyjazna administracja publiczna i możliwość podróżowania. Z kolei 14 proc. badanych zamierza wyjechać za granicę z powodu braku odpowiedniej pracy w Polsce. Jest to wynik o 10 punktów procentowych niższy niż przed rokiem.

Jak podaje Work Service, głównymi barierami Polaków przed emigracją niezmiennie pozostają przywiązanie do rodziny i przyjaciół (65 proc.) oraz atrakcyjna praca w miejscu zamieszkania (38 proc.). Zwrócono także uwagę, że dwa razy częściej niż w poprzedniej edycji badania ankietowani wskazywali na zbyt duże różnice kulturowe i mentalność ludzi za granicą (18 proc.). Dodatkowo w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o 7 pp. wzrósł odsetek badanych, którzy przyznali się, że nie podejmują decyzji o pracy poza krajem, ponieważ uważają, że Polacy są tam źle traktowani.

Z raportu wynika, że najchętniej pracować za granicę wyjechałyby osoby między 35, a 60 rokiem życia (55 proc.). Wśród Polaków planujących emigrację 82 proc. ma pracę, z czego 49 proc. jest zatrudnionych na pełnym etacie.

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania potencjalnych emigrantów, na mapie Polski wyraźnie wyróżniają się dwa regiony – centralny pod względem zdecydowanie największego udziału osób zainteresowanych emigracją (31 proc.) i południowo-zachodni, w którym jedynie 8 proc. badanych rozważa pracę za granicą. Podobnie jak w poprzedniej edycji badania najczęściej o emigracji zarobkowej myślą Polacy mieszkający na wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców (68 proc.).

Dane prezentowane w ramach raportu "Migracje Zarobkowe Polaków" zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut badawczy Kantar Millward Brown S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie 19-23 września 2018 r. na próbie N=593 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000. Badanie zostało przeprowadzone także za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych.