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Znana sieciówka znika z polskich galerii handlowych. Plan ratunkowy zawiódł

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:47
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galeria handlowa
Znana sieciówka znika z polskich galerii handlowych. Plan ratunkowy zawiódł/Shutterstock
To oficjalny koniec marki Claire's na polskim rynku. Sąd Rejonowy Poznań–Stare Miasto ogłosił upadłość spółki zarządzającej sklepami z biżuterią i akcesoriami modowymi. Mimo ambitnych planów restrukturyzacji i prób ratowania sieci przez nowego inwestora, firma nie zdołała wyjść z kryzysu finansowego.

Historia polskiego operatora marki Claire's dobiegła końca. Jak podaje dlahandlu.pl, 22 maja 2026 roku Sąd Rejonowy Poznań–Stare Miasto ogłosił upadłość spółki, a od 23 czerwca postanowienie to jest prawomocne. Obecnie procesem likwidacji majątku zajmuje się wyznaczony przez sąd syndyk, Katarzyna Maria Kanecka-Małecka. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie swoich roszczeń za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Nieudana próba ratunku

Jeszcze pod koniec 2025 roku sytuacja wydawała się mieć szansę na poprawę. Nowy inwestor przejął Claire's Poland i zapowiedział kompleksowy program naprawczy. Spółka chciała spłacić 12 milionów złotych zadłużenia, ograniczyć koszty operacyjne i odbudować sprzedaż w galeriach handlowych.

Jak podaje dlahandlu.pl, inwestor wdrożył nawet szereg zmian: przywrócił dostawy towarów, odświeżył ekspozycje w sklepach i wprowadził nowy system przekłuwania uszu. Niestety, ambitne plany rozwoju sieci i rozbudowy sprzedaży internetowej okazały się niewystarczające, aby trwale uzdrowić kondycję finansową spółki.

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Dlaczego marka zniknęła z rynku?

Problemy polskiego oddziału były bezpośrednią konsekwencją kłopotów globalnej sieci Claire's, która od lat zmaga się z ogromnym zadłużeniem oraz rosnącą konkurencją ze strony platform e-commerce. Jak podaje dlahandlu.pl, polska spółka nie uniknęła negatywnych skutków tych zmian. Braki w asortymencie i ograniczone dostawy towarów uniemożliwiły skuteczną walkę o klienta w wymagającym segmencie akcesoriów modowych.

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Źródło dlahandlu.pl
Tematy: upadłośćbiżuteria
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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