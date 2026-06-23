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Polska zbuduje trzeci terminal gazowy. "Interes na wielką skalę"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 13:26
[aktualizacja dzisiaj, 13:51]
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Polska zbuduje kolejny terminal gazowy. "Interes na wielką skalę"
Polska zbuduje kolejny terminal gazowy. "Interes na wielką skalę"/PAP
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku Gaz-System zdecydował o budowie kolejnego pływającego terminala LNG na Bałtyku. Według premiera Donalda Tuska inwestycja w Zatoce Gdańskiej będzie mogła obsłużyć do 6,1 mld m sześc. gazu rocznie, więcej niż pierwotnie zakładano.

Tusk: Podjęliśmy decyzję

- Podjęliśmy decyzję – konkretnie Gaz System – o kolejnej inwestycji, która utwierdzi rolę Polski jako hubu gazowego. To ma oczywiście wymiar międzynarodowy, to nie chodzi tylko o Polskę, interes jest na wielką skalę. Będzie to już trzeci terminal – jak wiecie jeden mamy w Świnoujściu (położony w prawobrzeżnej części miasta-PAP), jeden kończymy budować pływający terminal w Zatoce Gdańskiej i trzeci terminal też pływający w Zatoce Gdańskiej też powstanie – powiedział we wtorek przed posiedzenie Rady Ministrów premier Donald Tusk.

Inwestycja komercyjna

Podkreślił, że do inwestycji nie będzie dopłacał budżet.

- To jest inwestycja komercyjna, ona wpłynie na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralne miejsce dyspozycji LNG, ale jest to także konkretny biznes. Zainteresowanie świata komercyjnego tym przedsięwzięciem jest na tyle duże, że nie będzie wymagać ta inwestycja wsparcie z budżetu – dodał premier.

Duże zainteresowanie nowym terminalem

Również we wtorek o podjęciu decyzji o budowie terminala poinformował Gaz-System. Wcześniej spółka przeprowadziła badanie zapotrzebowania rynku na usługi regazyfikacji w formule tzw. open season. Zgłosiły się cztery podmioty, a ich zainteresowanie przewyższyło proponowaną przez spółkę przepustowość. „W efekcie Gaz-System podjął decyzję o zwiększeniu parametrów technicznych nowego terminala poprzez zwiększenie możliwości regazyfikacji z planowanych 4,5 mld m sześc. do 6,1 mld m sześc. gazu rocznie” - podano w komunikacie spółki.

Gaz-System zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w historii w wyniku procedury open season więcej niż jeden podmiot uzyskał dostęp do infrastruktury LNG zarządzanej przez spółkę. Co więcej, w wyniku podjęcia decyzji o zwiększeniu mocy regazyfikacyjnych terminalu FSRU 2, pozostaną jeszcze wolne sloty, czyli okna czasowe dostępne dla statków transportujących LNG, które w przyszłości zostaną zaoferowane uczestnikom rynku. „Łącznie zakontraktowano 47 slotów rocznie w latach 2030–2039 oraz 35 slotów w latach 2040–2044” - dodano.

Polska staje się hubem gazowym

Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podkreślił, że wyniki open season są wyraźnym sygnałem płynącym z rynku. „Uczestnicy potwierdzili, że widzą w Polsce miejsce do dalszego rozwoju działalności handlowej, budowania nowych łańcuchów dostaw oraz zwiększania wykorzystania LNG jako istotnego elementu systemu energetycznego. To potwierdzenie zasadności naszej strategii inwestycyjnej i kolejny krok w budowie nowoczesnej infrastruktury energetycznej oraz konkurencyjnego rynku dla Polski i całego regionu” - wskazał Hinc, cytowany w komunikacie.

Dodał, że dzięki budowie dwóch terminali FSRU oraz zrealizowanym już inwestycjom w infrastrukturę gazową, Polska będzie dysponowała zdolnościami importowymi gazu sięgającymi około 50 mld m sześc. rocznie. „To nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu, ale także stworzenie warunków do budowy konkurencyjnego hubu gazowego, sprzyjającego zwiększeniu konkurencji, efektywniejszemu wykorzystaniu infrastruktury oraz stopniowemu obniżaniu kosztów dostaw gazu” – zaznaczył Hinc.

To będzie trzeci terminal LNG w Polsce

Planowany terminal będzie w sumie trzecim terminalem LNG w Polsce oraz drugim pływającym.

Jako pierwszy powstał lądowy terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Został oddany do użytku w 2016 r. Obecnie, po rozbudowie, jego przepustowość wynosi 8,3 mld m3 rocznie.

Gaz-System prowadzi już inwestycję w budowę pierwszego pływającego terminala odbioru LNG w Zatoce Gdańskiej. Będzie on przystosowany do odbioru co najmniej 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Jego uruchomienie planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskLNGterminal LNG
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Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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