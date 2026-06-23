Markowe praliny to jeden z tych produktów, które w Dzień Ojca, czyli 23 czerwca, cieszą się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego. To produkt bardzo dobry na prezent dla ukochanego taty.

Tym razem w swojej ofercie markowe praliny w promocji ma sieć sklepów Biedronka. W ramach tej promocji podczas zakupów można dostać je również za darmo. Jak długo można skorzystać z tej oferty? Jakie są jej warunki?

Markowe praliny za darmo. Kiedy kupić je w Biedronce?

Oferta na Dzień Ojca, w ramach której markowe praliny można dostać za darmo będzie dostępna w Biedronce tylko przez jeden dzień. Z promocji tej można skorzystać we wtorek, 23 czerwca. Trzeba się więc pospieszyć, by zrobić zakupy.

Praliny za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Markowe praliny, które znalazły się w promocyjnej ofercie Biedronki to praliny Lindor marki Lindt 200 i 225 gram. Przy zakupie dwóch opakowań, drugie tańsze dostaniemy za darmo. Produkty można dowolnie łączyć.

Markowe praliny za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Skorzystanie z promocyjnej oferty na markowe praliny wymaga posiadania aplikacji Moja Biedronka lub karty. Oferta Biedronki na markowe praliny, w ramach, której otrzymamy je za darmo, objęta jest limitem. To maksymalnie 4 opakowania markowych pralin na kartę lub aplikację.

Markowe słodycze w Biedronce. Co jeszcze znalazło się w ofercie?

W ofercie sklepów sieci Biedronka znalazły się również dwie inne słodkości. Można je również kupić w Dniu Ojca, czyli we wtorek, 23 czerwca. Oferta ta objęła takie słodycze jak:

czekoladki Merci, 250 gram, cena 12 zł za opakowanie, oferta 1+1 gratis

Alpejskie Mleczko o smaku waniliowym Milka, 330 gram, cena 8,99 zł, oferta 1+1 gratis

Ptasie Mleczko w cenie 11,99 zł za sztukę.

Wszystkie trzy oferty zostały objęte limitem dziennym. To 4 sztuki na jedną kartę Moja Biedronka lub aplikację.