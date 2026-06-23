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Markowe praliny za darmo. Ile opakowań można zgarnąć?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:07
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Villach,,Austria,-,December,10,,2025:,Lindt,Lindor,Chocolate,Boxes
Markowe praliny za darmo. Ile opakowań można zgarnąć?/Shutterstock
Dzień Ojca to idealna okazja do tego, by obdarować słodkim upominkiem. W sklepach dużych sieci nie brakuje promocyjnych ofert dla klientów, którzy chcieliby kupić taki prezent. Jeden z nich proponuje swoim klientom promocję w ramach, której markowe praliny można dostać za darmo. Jakie są warunki promocji? Ile opakowań można otrzymać gratis w ramach tej oferty? Czy obowiązują limity?

Markowe praliny to jeden z tych produktów, które w Dzień Ojca, czyli 23 czerwca, cieszą się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego. To produkt bardzo dobry na prezent dla ukochanego taty.

Tym razem w swojej ofercie markowe praliny w promocji ma sieć sklepów Biedronka. W ramach tej promocji podczas zakupów można dostać je również za darmo. Jak długo można skorzystać z tej oferty? Jakie są jej warunki?

Popularny słodycz za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca
Popularny słodycz za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca

Markowe praliny za darmo. Kiedy kupić je w Biedronce?

Oferta na Dzień Ojca, w ramach której markowe praliny można dostać za darmo będzie dostępna w Biedronce tylko przez jeden dzień. Z promocji tej można skorzystać we wtorek, 23 czerwca. Trzeba się więc pospieszyć, by zrobić zakupy.

Praliny za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Markowe praliny, które znalazły się w promocyjnej ofercie Biedronki to praliny Lindor marki Lindt 200 i 225 gram. Przy zakupie dwóch opakowań, drugie tańsze dostaniemy za darmo. Produkty można dowolnie łączyć.

Markowe praliny za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Skorzystanie z promocyjnej oferty na markowe praliny wymaga posiadania aplikacji Moja Biedronka lub karty. Oferta Biedronki na markowe praliny, w ramach, której otrzymamy je za darmo, objęta jest limitem. To maksymalnie 4 opakowania markowych pralin na kartę lub aplikację.

Markowe słodycze w Biedronce. Co jeszcze znalazło się w ofercie?

W ofercie sklepów sieci Biedronka znalazły się również dwie inne słodkości. Można je również kupić w Dniu Ojca, czyli we wtorek, 23 czerwca. Oferta ta objęła takie słodycze jak:

  • czekoladki Merci, 250 gram, cena 12 zł za opakowanie, oferta 1+1 gratis
  • Alpejskie Mleczko o smaku waniliowym Milka, 330 gram, cena 8,99 zł, oferta 1+1 gratis
  • Ptasie Mleczko w cenie 11,99 zł za sztukę.

Wszystkie trzy oferty zostały objęte limitem dziennym. To 4 sztuki na jedną kartę Moja Biedronka lub aplikację.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: promocja w Biedroncebiedronkaza darmoptasie mleczko
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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