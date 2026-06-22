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Popularny słodycz za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 15:16
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Popularny czekoladki za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca/Shutterstock
Początek tego tygodnia upływa w Biedronce pod znakiem promocji na słodkości. To może być doskonały prezent na Dzień Ojca. Co trzeba zrobić, by otrzymać je za darmo? Ile opakowań gratis dostaniemy w ramach tej oferty? Czy obowiązują limity? Jaka jest cena tych popularnych i dobrych czekoladek? Do kiedy trwa promocja?

Przed Dniem Ojca, podobnie jak przed Dniem Matki, czy Babci albo Dziada, sporym zainteresowaniem klientów cieszą się nie tylko takie podstawowe produkty jak masło, mąka czy cukier, ale również popularne słodkości.

Tym razem promocję na popularny i uwielbiany przez wielu klientów słodycz przygotowała sieć sklepów Biedronka. Oferta ta trwa jeszcze tylko przez jeden dzień.

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Popularny słodycz za darmo. Kiedy kupić go w Biedronce?

Z tej oferty promocyjnej Biedronki w ramach, której można otrzymać za darmo popularny słodycz, klienci skorzystają jeszcze tylko przez jeden dzień. Za darmo dostaniemy go do wtorku, 23 czerwca a więc dnia, w którym przypada Dzień Ojca. Warto więc wybrać się do Biedronki i skorzystać z tej promocji.

Słodycz za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Popularny słodycz, który znalazł się w ofercie Biedronki i którym można obdarować bliskich z okazji Dnia Ojca to czekoladki Merci o wadze 250 g. W ramach tej oferty przy zakupie jednego opakowania, drugie otrzymamy za darmo. To klasyczna oferta "1+1 gratis". Za darmo otrzymamy najtańszy produkt. Produkty można mieszać dowolnie.

Biedronka przygotowała jeszcze drugą ofertę promocji dla swoich klientów. Przy zakupie dwóch opakowań Ptasiego Mleczka E. Wedel o wadze 340 gram, za każde zapłacimy 11.99 zł. Ta oferta ważna jest nieco dłużej. Można z niej skorzystać do niedzieli, 28 czerwca.

Popularny słodycz za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Promocja w sklepach sieci Biedronka to oferta dla tych klientów, którzy posiadają aplikację Moja Biedronka lub kartę. Obydwie są darmowe i obydwie zostały objęte limitem.

  • przy zakupie czekoladek Merci w wersji 1+1 gratis - limit dzienny to 4 sztuki na jedną kartę
  • przy zakupie Ptasiego Mleczka w cenie 11,99 zł za sztukę - limit dzienny to również 4 sztuki na jedną kartę
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Źródło dziennik.pl
Tematy: promocjabiedronkaptasie mleczkoczekoladki merci
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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