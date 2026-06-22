Przed Dniem Ojca, podobnie jak przed Dniem Matki, czy Babci albo Dziada, sporym zainteresowaniem klientów cieszą się nie tylko takie podstawowe produkty jak masło, mąka czy cukier, ale również popularne słodkości.

Tym razem promocję na popularny i uwielbiany przez wielu klientów słodycz przygotowała sieć sklepów Biedronka. Oferta ta trwa jeszcze tylko przez jeden dzień.

Popularny słodycz za darmo. Kiedy kupić go w Biedronce?

Z tej oferty promocyjnej Biedronki w ramach, której można otrzymać za darmo popularny słodycz, klienci skorzystają jeszcze tylko przez jeden dzień. Za darmo dostaniemy go do wtorku, 23 czerwca a więc dnia, w którym przypada Dzień Ojca. Warto więc wybrać się do Biedronki i skorzystać z tej promocji.

Słodycz za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Popularny słodycz, który znalazł się w ofercie Biedronki i którym można obdarować bliskich z okazji Dnia Ojca to czekoladki Merci o wadze 250 g. W ramach tej oferty przy zakupie jednego opakowania, drugie otrzymamy za darmo. To klasyczna oferta "1+1 gratis". Za darmo otrzymamy najtańszy produkt. Produkty można mieszać dowolnie.

Biedronka przygotowała jeszcze drugą ofertę promocji dla swoich klientów. Przy zakupie dwóch opakowań Ptasiego Mleczka E. Wedel o wadze 340 gram, za każde zapłacimy 11.99 zł. Ta oferta ważna jest nieco dłużej. Można z niej skorzystać do niedzieli, 28 czerwca.

Popularny słodycz za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Promocja w sklepach sieci Biedronka to oferta dla tych klientów, którzy posiadają aplikację Moja Biedronka lub kartę. Obydwie są darmowe i obydwie zostały objęte limitem.