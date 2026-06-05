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Chińskie auta zalewają polski rynek. Jeden powód

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 09:10
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Chińskie auta zalewają polski rynek. Jeden powód
Chińskie auta zalewają polski rynek. Jeden powód/shutterstock
Ekspansja chińskich marek samochodowych w Polsce nabiera tempa. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2026 r. odpowiadały one za ponad 12 proc. sprzedaży nowych aut osobowych, a według prognoz cytowanych przez „Rzeczpospolitą” w 2027 r. ich udział może wzrosnąć do 20 proc.

Chiny mocno wchodzą na rynek aut w Polsce

Samochody z Chin coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w Polsce. Jak podaje Instytut Samar, ich udział w sprzedaży nowych aut osobowych wynosił w 2024 r. tylko 1,9 proc. „W przyszłym roku może wynieść nawet 20 proc.” – mówi cytowany przez gazetę Wojciech Drzewiecki, prezes Samaru.

Według „Rz”, największe sukcesy notują marki MG, Omoda, Jaecoo, BYD, Chery i BAIC. Omoda, która w całym 2024 r. sprzedała niewiele ponad tysiąc aut, od stycznia do maja 2026 r. znalazła nabywców na ponad pięć razy więcej aut, wyprzedzając m.in. Peugeota, Opla czy Fiata.

Chińskie marki mają jedną kluczową przewagę

Siłą chińskich producentów pozostają ceny - wskazuje gazeta. Analiza Superauto.pl pokazuje, że porównywalne modele z Chin są średnio o 25 tys. zł tańsze od konkurentów europejskich, japońskich i koreańskich.

„Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego kupić auto chińskie” – powiedział „Rzeczpospolitej” Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

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Źródło PAP
Tematy: ChinysamochodyRynek samochodów
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Kamil Nowak - redaktor, wydawca
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