Od 14 czerwca znika z półek. Nowy zakaz UE

Weronika Papiernik
dzisiaj, 11:56
Już w połowie czerwca 2026 r. polski rynek miodu przejdzie istotną reformę. Dzięki wdrożeniu unijnej "dyrektywy śniadaniowej", przepisy dotyczące jakości miodu zostaną ujednolicone i uszczelnione, co ma zagwarantować konsumentom autentyczność kupowanych produktów.

Oznaczanie pochodzenia miodu, wyższa zawartość owoców w dżemach i nowe kategorie soków o obniżonej zawartości cukru. Jakie są jeszcze wymogi unijnej dyrektywy śniadaniowej?

Zmieniona dyrektywa śniadaniowa zacznie obowiązywać 14 czerwca 2026 r. , co oznacza, że ​​producenci żywności w całej UE będą mieli mniej niż trzy miesiące na przygotowanie się.

Obowiązek oznaczania pochodzenia miodu

Pod koniec stycznia 2024 roku Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się nie tylko na dokładne określenie pochodzenia miodu, ale także na wskazanie na opakowaniu procentowej zawartości miodu z każdego kraju. Dyrektywa UE w sprawie miodu została doprecyzowana dyrektywą zmieniającą (UE) 2024/1438 z dnia 14 maja 2024 roku. Sformułowania takie jak "mieszanka miodów z krajów UE i krajów spoza UE" nie są już dozwolone. Kraje pochodzenia mieszanek miodów muszą być wymienione na etykiecie w kolejności malejącej, wraz z procentową zawartością każdego kraju. W przypadku opakowań o wadze 30 gramów lub mniejszej, kraj pochodzenia można oznaczyć kodem kraju. Do mieszanek stosuje się tolerancję 5 proc.

Przepisy dyrektywy mają być stosowane od 14 czerwca 2026 r.

Po co te zmiany?

Cele nowych wytycznych:

  • zapewnić dodatkowe informacje o kraju pochodzenia, aby pomóc konsumentom podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe
  • chronić konsumentów przed miodem złej jakości
  • ograniczyć praktyki oszukańcze i zwiększyć przejrzystość łańcucha żywnościowego
  • ustanowić system śledzenia i laboratorium referencyjne w celu usprawnienia kontroli i wykrywania oszustw poprzez systematyczne testowanie.
