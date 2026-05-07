Od 14 czerwca znika z półek. Nowy zakaz UE

Oznaczanie pochodzenia miodu, wyższa zawartość owoców w dżemach i nowe kategorie soków o obniżonej zawartości cukru. Jakie są jeszcze wymogi unijnej dyrektywy śniadaniowej?
Zmieniona dyrektywa śniadaniowa zacznie obowiązywać 14 czerwca 2026 r. , co oznacza, że producenci żywności w całej UE będą mieli mniej niż trzy miesiące na przygotowanie się.
Obowiązek oznaczania pochodzenia miodu
Pod koniec stycznia 2024 roku Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się nie tylko na dokładne określenie pochodzenia miodu, ale także na wskazanie na opakowaniu procentowej zawartości miodu z każdego kraju. Dyrektywa UE w sprawie miodu została doprecyzowana dyrektywą zmieniającą (UE) 2024/1438 z dnia 14 maja 2024 roku. Sformułowania takie jak "mieszanka miodów z krajów UE i krajów spoza UE" nie są już dozwolone. Kraje pochodzenia mieszanek miodów muszą być wymienione na etykiecie w kolejności malejącej, wraz z procentową zawartością każdego kraju. W przypadku opakowań o wadze 30 gramów lub mniejszej, kraj pochodzenia można oznaczyć kodem kraju. Do mieszanek stosuje się tolerancję 5 proc.
Po co te zmiany?
Cele nowych wytycznych:
- zapewnić dodatkowe informacje o kraju pochodzenia, aby pomóc konsumentom podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe
- chronić konsumentów przed miodem złej jakości
- ograniczyć praktyki oszukańcze i zwiększyć przejrzystość łańcucha żywnościowego
- ustanowić system śledzenia i laboratorium referencyjne w celu usprawnienia kontroli i wykrywania oszustw poprzez systematyczne testowanie.