Dziennik Gazeta Prawana logo

Gigantyczna strata banku centralnego. Nowy raport pokazuje skalę problemu

oprac. Zygmunt Wilk
dzisiaj, 09:51
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Gigantyczna strata banku centralnego. Nowy raport pokazuje skalę problemu
Gigantyczna strata banku centralnego. Nowy raport pokazuje skalę problemu/Shutterstock
Strata banku centralnego wystrzeliła do poziomu, który trudno zignorować. W najnowszym sprawozdaniu finansowym za 2025 r. instytucja wykazała aż 35,74 mld zł na minusie - niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Skąd ujemny wynik?

Jak podał bank centralny, na wynik finansowy za 2025 r. wpłynęły głównie ujemny wynik z różnic kursowych walut obcych w kwocie -36,74 mld zł oraz ujemny wynik z tytułu prowadzonej polityki pieniężnej w kwocie prawie -21 mld zł, a także dodatni wynik zarządzania rezerwami walutowymi w kwocie prawie 24,7 mld zł. Koszty działania i amortyzacji wyniosły -2 mld zł.

Cena złota pompuje kapitał NBP

NBP podał także, że na koniec 2025 r. kapitał NBP wyniósł ponad 58,5 mld zł.

„Wzrost kapitału NBP na koniec 2025 r. w porównaniu z końcem 2024 r. (z 20 190,3 mln zł do 58 546,8 mln zł) był spowodowany przede wszystkim wzrostem rynkowej ceny złota. Sytuacja ta przełożyła się na wzrost kapitału NBP przez zwiększenie przychodów niezrealizowanych z wyceny złota w kwocie 79 284,7 mln zł (...). Na zwiększenie kapitału NBP oddziaływał też wzrost przychodów niezrealizowanych z wyceny cenowej instrumentów finansowych – głównie ETF w kwocie 5 645,4 mln zł” – poinformował NBP w sprawozdaniu finansowym.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: wyniki finansowegospodarkaNBPbank centralny
Powiązane
Adam Glapinski
Nagły komunikat NBP. Chodzi o polskie rezerwy złota
Co będzie z zyskiem NBP? Aktywa rezerwowe Polski topnieją
Co będzie z zyskiem NBP? Aktywa rezerwowe Polski topnieją
Moscow,,Russia,-,Jan,12,,2017:,Marek,Marian,Belka,
Były prezes NBP o SAFE 0 proc. "Służy wyłącznie zablokowaniu"
oprac. Zygmunt Wilk
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGigantyczna strata banku centralnego. Nowy raport pokazuje skalę problemu »
Zobacz
|
Litewka
Policja wydała nowy komunikat po wypadku posła Łukasza Litewki
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach paliw. Od 4 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj