Skąd ujemny wynik?

Jak podał bank centralny, na wynik finansowy za 2025 r. wpłynęły głównie ujemny wynik z różnic kursowych walut obcych w kwocie -36,74 mld zł oraz ujemny wynik z tytułu prowadzonej polityki pieniężnej w kwocie prawie -21 mld zł, a także dodatni wynik zarządzania rezerwami walutowymi w kwocie prawie 24,7 mld zł. Koszty działania i amortyzacji wyniosły -2 mld zł.

Cena złota pompuje kapitał NBP

NBP podał także, że na koniec 2025 r. kapitał NBP wyniósł ponad 58,5 mld zł.

„Wzrost kapitału NBP na koniec 2025 r. w porównaniu z końcem 2024 r. (z 20 190,3 mln zł do 58 546,8 mln zł) był spowodowany przede wszystkim wzrostem rynkowej ceny złota. Sytuacja ta przełożyła się na wzrost kapitału NBP przez zwiększenie przychodów niezrealizowanych z wyceny złota w kwocie 79 284,7 mln zł (...). Na zwiększenie kapitału NBP oddziaływał też wzrost przychodów niezrealizowanych z wyceny cenowej instrumentów finansowych – głównie ETF w kwocie 5 645,4 mln zł” – poinformował NBP w sprawozdaniu finansowym.