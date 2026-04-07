Co będzie z zyskiem NBP? Aktywa rezerwowe Polski topnieją

Aktywa rezerwowe Polski stopniały

We wtorek NBP podał dane o aktywach rezerwowych Polski. Wynika z nich, że na koniec marca 2026 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 253,5 mld euro i był niższy o 5,8 mld euro niż na koniec lutego 2026 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 15,1 mld dolarów i osiągnął poziom 290,7 mld dolarów.

Bezpieczeństwo i płynność są najważniejsze

„Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” – czytamy w komunikacie polskiego banku centralnego.

NBP wyjaśnił w nim, że inwestuje także w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach.