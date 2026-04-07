Dziennik Gazeta Prawana logo

Co będzie z zyskiem NBP? Aktywa rezerwowe Polski topnieją

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 15:04
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Co będzie z zyskiem NBP? Aktywa rezerwowe Polski topnieją
Co będzie z zyskiem NBP? Aktywa rezerwowe Polski topnieją/Shutterstock
Aktywa rezerwowe Polski zmniejszyły się w marcu. Z opublikowanych we wtorek danych NBP wynika, że ich wartość spadła zarówno w ujęciu euro, jak i dolarowym. Na koniec miesiąca rezerwy wyniosły 253,5 mld euro oraz 290,7 mld dolarów, co oznacza spadek względem lutego.

Aktywa rezerwowe Polski stopniały

We wtorek NBP podał dane o aktywach rezerwowych Polski. Wynika z nich, że na koniec marca 2026 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 253,5 mld euro i był niższy o 5,8 mld euro niż na koniec lutego 2026 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 15,1 mld dolarów i osiągnął poziom 290,7 mld dolarów.

Bezpieczeństwo i płynność są najważniejsze

„Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” – czytamy w komunikacie polskiego banku centralnego.

NBP wyjaśnił w nim, że inwestuje także w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NBPbank centralnyrezerwy
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj