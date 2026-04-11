Nagły komunikat NBP

"Niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł" - podał w sobotę Narodowy Bank Polski.

Jak wskazano we wpisie banku centralnego na platformie X, komunikat jest reakcją na "nową falę dezinformacji".

W związku z nową falą dezinformacji Narodowy Bank Polski informuje, że w czwartek (9 kwietnia) niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł.

Prawdopodobnie chodzi o komentarze, które pojawiła się po podaniu przez NBP wyniku finansowego za 2025 r.

NBP, jak informował na początku kwietnia prezes polskiego banku centralnego Adam Glapiński, posiada obecnie 580 ton złota. Od początku roku NBP kupił już 30 ton złota.

Adam Glapiński poinformował podczas konferencji prasowej, że wynik finansowy NBP za 2025 r. był ujemny - strata wyniosła 35,7 mld zł. Ostatni raz NBP wypracował zysk w 2021 r.

Wynik finansowy NBP

Prezes NBP powiadomił, że bank centralny wypracował dodatni wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi, jednak umocnienie złotego skutkowało ujemnym wynikiem z różnic kursowych. Ujemny wynik prowadzenia polityki pieniężnej wyniósł 21 mld zł.

To spowodowało, że wynik finansowy NBP za 2025 r. był ujemny i wyniósł 35,7 mld zł - poinformował Glapiński.