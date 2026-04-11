Nagły komunikat NBP. Chodzi o polskie rezerwy złota

Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:11
Nagły komunikat NBP. Chodzi o złoto
Narodowy Bank Polski opublikował w sobotę nagły komunikat, który jest bezpośrednią reakcją na - jak to określono - "nową falę dezinformacji". Bank centralny ujawnił, że niezrealizowany zysk na rezerwach złota wynosi obecnie 169 mld zł.

"Niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł" - podał w sobotę Narodowy Bank Polski.

Adam Glapiński: Wykorzystaliśmy spadek cen po wybuchu wojny. NBP dokupił złoto do wysokości 580 ton

Jak wskazano we wpisie banku centralnego na platformie X, komunikat jest reakcją na "nową falę dezinformacji".

Prawdopodobnie chodzi o komentarze, które pojawiła się po podaniu przez NBP wyniku finansowego za 2025 r.

NBP, jak informował na początku kwietnia prezes polskiego banku centralnego Adam Glapiński, posiada obecnie 580 ton złota. Od początku roku NBP kupił już 30 ton złota.

Adam Glapiński poinformował podczas konferencji prasowej, że wynik finansowy NBP za 2025 r. był ujemny - strata wyniosła 35,7 mld zł. Ostatni raz NBP wypracował zysk w 2021 r.

Prezes NBP powiadomił, że bank centralny wypracował dodatni wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi, jednak umocnienie złotego skutkowało ujemnym wynikiem z różnic kursowych. Ujemny wynik prowadzenia polityki pieniężnej wyniósł 21 mld zł.

To spowodowało, że wynik finansowy NBP za 2025 r. był ujemny i wyniósł 35,7 mld zł - poinformował Glapiński.

