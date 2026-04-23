Historyczna decyzja znanego producenta czekolady. Koszty zmuszają do cięć

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 12:55
Historyczna decyzja znanego producenta czekolady. Koszty zmuszają do cięć
Historyczna decyzja znanego producenta czekolady. Koszty zmuszają do cięć/Shutterstock
Niemiecki producent czekolady Ritter Sport, znany z charakterystycznych kwadratowych tabliczek, po raz pierwszy w swojej ponad 110-letniej historii planuje redukcję zatrudnienia. Jak poinformował w czwartek rzecznik firmy, decyzja jest skutkiem rosnących kosztów surowców, w tym kakao.

Zwolnienia w Ritter Sport

Zwolnienia mają objąć centralę w Waldenbuch w pobliżu Stuttgartu, a zlikwidowane ma zostać mniej więcej co dziesiąte stanowisko - przekazał rzecznik Ritter Sport, cytowany przez agencję dpa. W centrali firmy pracuje ok. 1000 osób.

Wysokie koszty surowców i energii

Na działalność Ritter Sport negatywnie wpłynęły rosnące koszty surowców, zwłaszcza kakao, a także energii i opakowań. Spółkę dotknął w ubiegłym roku także wyraźny spadek popytu. Ritter Sport odnotował w 2025 roku stratę, zysk operacyjny był niższy od oczekiwanego.

Ritter Sport, zatrudniający ok. 2 tys. osób na całym świecie, już wcześniej zapowiadał działania mające na celu optymalizację kosztów.

Źródło PAP
Powiązane
Takiego wyniku mało kto się spodziewał. Sprzedaż detaliczna wyraźnie w górę
Takiego wyniku mało kto się spodziewał. Sprzedaż detaliczna wyraźnie w górę
16.08.2023,Warsaw,,Poland.,Special,Forces,Squad,On,A,Ladder,Vehicle.
Niekorzystne rozporządzenie UE ws. SAFE. "To eliminuje większość polskiego programu"
Ceny ropy znów w górę. "Napięcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie"
Ceny ropy znów w górę. "Napięcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie"
oprac. Kamil Nowak
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Zbigniew Ziobro
Tam może pojechać Ziobro. Nowy kierunek po zmianie władzy na Węgrzech
Warner Bros Discovery - Warszawa Polska
Klamka zapadła. Warner Bros. sprzedany, TVN może czekać rewolucja
