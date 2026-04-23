Historyczna decyzja znanego producenta czekolady. Koszty zmuszają do cięć

Zwolnienia w Ritter Sport

Zwolnienia mają objąć centralę w Waldenbuch w pobliżu Stuttgartu, a zlikwidowane ma zostać mniej więcej co dziesiąte stanowisko - przekazał rzecznik Ritter Sport, cytowany przez agencję dpa. W centrali firmy pracuje ok. 1000 osób.

Wysokie koszty surowców i energii

Na działalność Ritter Sport negatywnie wpłynęły rosnące koszty surowców, zwłaszcza kakao, a także energii i opakowań. Spółkę dotknął w ubiegłym roku także wyraźny spadek popytu. Ritter Sport odnotował w 2025 roku stratę, zysk operacyjny był niższy od oczekiwanego.

Ritter Sport, zatrudniający ok. 2 tys. osób na całym świecie, już wcześniej zapowiadał działania mające na celu optymalizację kosztów.