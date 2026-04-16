Szykują się czystki w drogeriach. Nowy zakaz UE. Kiedy wchodzi w życie?

Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:56
Nadchodzi wielkie sprzątanie w drogeriach. Już od 1 maja 2026 roku z unijnego rynku znikną produkty zawierające niebezpieczne substancje CMR, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Oto szczegóły.

2 lutego 2026 r. weszło w życie Rozporządzenie (UE) 2026/78 zakazujące i ograniczające stosowanie w produktach kosmetycznych kilku substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (substancje CMR).

Nowy zakaz w UE. Od kiedy?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 maja 2026 r. i będą dotyczyć zarówno nowych produktów, jak i produktów już wprowadzonych na rynek UE. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kosmetyków są następstwem klasyfikacji kilku substancji jako "substancje CMR".

15 substancji dodano do listy substancji zakazanych jako "substancje CMR". W rezultacie substancje te nie mogą być już stosowane w produktach kosmetycznych.

Zakazane substancje w kosmetykach

Do substancji zakazanych należą między innymi: oksym acetonu, 3-(alliloksy)-2-hydroksypropanosulfonian sodu, N,N'-metylenodiakryloamid i boran trimetylu.

Ponadto obowiązujący zakaz stosowania srebra koloidalnego (nano) zostaje zmieniony tak, aby obejmował zarówno srebro w postaci nanocząsteczek, jak i srebro w postaci masy.

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów stwierdził, że proszek srebrny (zazwyczaj stosowany w kosmetykach ze względu na swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe) i salicylan heksylu (zazwyczaj stosowany jako substancja zapachowa w kosmetykach) mogą być bezpiecznie stosowane w niektórych rodzajach produktów i w określonych stężeniach. W przypadku proszku srebrnego jego stosowanie jest ograniczone do past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej w stężeniu maksymalnym 0,05 proc.

Stosowanie srebra w postaci proszku jako barwnika jest ograniczone do cieni do powiek i produktów do ust, a jego stężenie w żadnym z przypadków nie może przekraczać 0,2 proc.

