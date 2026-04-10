Sklepy zapominają o tej opłacie za I kwartał. Termin upływa już 15 kwietnia!

Kwartalny termin, który łatwo przeoczyć

Powszechny błąd polega na utożsamianiu rytmu płatności z rytmem sprawozdawczości. Roczne sprawozdanie do systemu BDO składa się do 15 marca następnego roku i to właśnie ta data najczęściej pozostaje w pamięci przedsiębiorców. Tymczasem sama opłata trafia na rachunek urzędu marszałkowskiego kwartalnie, w ciągu 15 dni od zakończenia każdego kwartału. Za pierwsze trzy miesiące 2026 r. środki muszą fizycznie znaleźć się na koncie do 15 kwietnia 2026 r. włącznie. Ponieważ data ta przypada w środę, nie występują żadne przesunięcia wynikające z dni wolnych. Terminy płatności są stałe i łatwe do zapamiętania: za pierwszy kwartał środki muszą trafić na konto urzędu do 15 kwietnia, za drugi do 15 lipca, za trzeci do 15 października, za czwarty do 15 stycznia następnego roku. Każdy z tych terminów jest nieprzekraczalny.

kalendarz 2026

Co i od kogo podlega opłacie

Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej wynika z art. 40c ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Obciąża on każdego przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, a także punkt gastronomiczny, który udostępnia klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Aktualna stawka opłaty, określona w rozporządzeniu z 9 wrześw sprawie stawki opłaty recyklingowej, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę. Obowiązek pobrania opłaty od nabywcy jest bezwzględny: jego naruszenie może skutkować administracyjną karą pieniężną od 500 do 20 000 zł.

Zakres przedmiotowy obejmuje niemal wszystkie torby foliowe:

torby lekkie (15–49 mikron) – klasyczne reklamówki, zawsze objęte opłatą,

torby pozostałe (≥ 50 mikron) – objęte opłatą od września 2019 r.,

torby oksydegradowalne – traktowane jak tworzywo sztuczne,

tzw. zrywki ( < 15 mikron) – zwolnione wyłącznie, jeżeli służą do pakowania żywności luzem ze względów higienicznych; użyte do innych towarów podlegają opłacie.

Zakupy w reklamówce

Torby papierowe i w pełni biodegradowalne (bez domieszek polimerów syntetycznych) są całkowicie wyłączone z systemu.

Jak prawidłowo wykonać przelew

Opłata nie trafia na konto urzędu skarbowego lecz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Firma posiadająca sklepy w kilku województwach musi dokonać osobnych przelewów na różne rachunki. Numery kont należy każdorazowo potwierdzać na stronie BIP właściwego urzędu marszałkowskiego, gdyż mogą ulegać zmianie.

Kwota przelewu to: liczba toreb wydanych klientom w I kwartale 2026 r. × 0,20 zł (kwota netto, bez VAT). W tytule przelewu należy podać: NIP przedsiębiorcy, rodzaj opłaty (np. "OPŁATA RECYKLINGOWA OREC”), kwartał i rok oraz fakultatywnie liczbę toreb.

Ważne! 15 kwietnia 2026 r. to termin ostateczny. Każdy dzień zwłoki skutkuje naliczaniem odsetek podatkowych według stawki 10,50 proc. w skali roku (obowiązującej od 5 marca 2026 r.). Odsetki są pomijane tylko jeżeli ich wysokość przed zaokrągleniem nie przekracza 8,70 zł.

Konsekwencje nierozliczenia

Poza odsetkami za zwłokę przedsiębiorcę mogą spotkać administracyjne kary pieniężne. Inspekcja Handlowa może nałożyć karę od 500 do 20 000 zł za niepobranie opłaty od klienta. Marszałek województwa może także ukarać za brak wpisu do rejestru BDO kwotą od 1 000 do 1 000 000 zł jest to jedna z najwyższych kar w polskim prawie administracyjnym dla mikroprzedsiębiorców. Uiszczenie kary nie zwalnia przy tym z obowiązku wpłaty zaległej opłaty wraz z odsetkami.

Należy również mieć na uwadze, że organy marszałkowskie coraz częściej weryfikują sprawozdania BDO krzyżowo z danymi JPK_VAT. Brak spójności między liczbą toreb zakupionych od hurtowników a liczbą zafakturowanych sprzedaży będzie główną podstawą do typowania podmiotów do kontroli w drugiej połowie 2026 r.

Lista kontrolna na 15 kwietnia

Podliczyć raporty fiskalne za I kwartał 2026 r. i wyodrębnić pozycje „opłata recyklingowa”.

Zweryfikować ewidencję nabytych i wydanych toreb; sprawdzić zgodność stanów magazynowych.

Wyliczyć kwotę do przelewu: liczba toreb × 0,20 zł.

Potwierdzić numer rachunku bankowego urzędu marszałkowskiego na stronie BIP województwa.

Wykonać przelew z poprawnym tytułem (NIP, OREC, I kw. 2026) – najpóźniej 15 kwietnia 2026 r.

Zarchiwizować potwierdzenie wpłaty i ewidencję – dokumenty należy przechowywać przez pięć lat.

Podstawa prawna:

art. 40a, art. 40c ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 870 ze zm.

art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.

art. 54 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.