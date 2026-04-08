Stopy procentowe. Jaką decyzję podejmie RPP?

oprac. Kamil Nowak
52 minut temu
Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych — ocenił w rozmowie z PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor. Jego zdaniem RPP najpewniej utrzyma obecny poziom stóp także do końca roku.

Posiedzenie RPP

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

- Zakładamy, że RPP pozostawi stopy bez zmian – powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor. - Głównym powodem tej decyzji jest konflikt na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy, który nie pozwoli RPP na dalsze obniżki stóp procentowych. Nie spodziewamy się obniżek stóp w najbliższym czasie, chyba że dojdzie do uspokojenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie – dodał.

Co ze stopami procentowymi w tym roku?

RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe w marcu, o 25 pkt. bazowych. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona do 3,75 proc.

- Naszym zdaniem, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, że w tym roku nie będzie obniżek stóp procentowych. Jednocześnie jednak uważamy, że rynkowe oczekiwania, że RPP podniesie stopy procentowe, są nadmierne – powiedział Kamil Pastor.

Źródło PAP
