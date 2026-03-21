Konsolidacja pod jednym logo była kwestią czasu. PGNiG Obrót Detaliczny wchodziło w skład Grupy Kapitałowej ORLEN już od ponad trzech lat - teraz spółka formalnie przyjęła nową nazwę: myORLEN sp. z o.o. Zmiana weszła w życie 26 stycznia 2026 roku i obejmuje wszystkich klientów, którzy dotychczas kupowali gaz lub korzystali z innych usług pod szyldem PGNiG OD.

Oficjalny komunikat e-mail myORLEN do klientów, marzec 2026

Co tak naprawdę się zmieniło?

Praktycznie - tylko nazwa i logo. Wszystkie umowy zawarte z PGNiG Obrót Detaliczny pozostają w mocy bez konieczności podpisywania aneksów. Rachunki bankowe, numery telefonów, miejsca obsługi klienta, a także warunki cenowe - wszystko to pozostaje bez zmian.

Nowe dane kontaktowe myORLEN

Strona WWW: www.myorlen.pl

Serwis eBOK: ebok.myorlen.pl

E-mail: kontakt@myorlen.pl

Nowe faktury i system KSeF - co to oznacza w praktyce?

Zmiana nazwy zbiegła się z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) - nowego ogólnopolskiego systemu obiegu faktur ustrukturyzowanych. W związku z tym myORLEN zaktualizowało wzory dokumentów, w tym Regulamin korzystania z usługi eBOK.

Faktury wystawione przed 26 stycznia 2026 r. pod nazwą PGNiG Obrót Detaliczny należy opłacić zgodnie z dotychczasowymi warunkami - zmiana nazwy nie wpływa na ich ważność ani termin płatności.

Co pozostaje bez zmian?

Warunki zawartych umów

Numery kont bankowych do wpłat

Numery telefonów obsługi klienta

Lokalizacje Biur Obsługi Klienta (teraz pod marką ORLEN)

Adres korespondencyjny (ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa)

Administrator danych osobowych - zmieniła się jedynie nazwa spółki

Dane osobowe - kto jest ich administratorem?

Administratorem danych osobowych pozostaje ta sama spółka, tyle że pod nową nazwą: myORLEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem : daneosobowe@myorlen.pl oraz na stronie myorlen.pl/dane-osobowe. Zakres przetwarzania, cele i podstawy prawne nie uległy zmianie.

Dlaczego ORLEN idzie na całość z rebrandingiem?

Włączenie PGNiG Obrót Detaliczny do marki ORLEN to element szerszej strategii budowania jednego, rozpoznawalnego koncernu energetycznego w Polsce. Spółka zaznacza, że celem jest „lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów" w ramach jednolitej struktury Grupy Kapitałowej ORLEN, do której należy od ponad trzech lat.

Czy rebrand daje prawo do wypowiedzenia umowy? Ważne rozróżnienie

Po publikacji tego artykułu pojawia się wiele pytań od czytelników: czy zmiana nazwy spółki daje prawo do bez kosztowego wyjścia z kontraktu na dostawę gazu? Odpowiedź brzmi: nie - i warto zrozumieć dlaczego.

W komunikacie rozesłanym e-mailem do klientów myORLEN wspomina o prawie do wypowiedzenia, ale dotyczy ono wyłącznie Regulaminu eBOK, czyli zasad korzystania z elektronicznego panelu obsługi klienta. To zupełnie inna kwestia niż umowa na dostawę gazu.

Można wypowiedzieć: Regulamin eBOK

Zasady korzystania z panelu online, e-faktury i aplikacji mobilnej. Klient ma 14 dni od otrzymania komunikatu na złożenie wypowiedzenia. Skutek: utrata dostępu do usługi eBOK. Umowa na gaz nadal obowiązuje.

Nie można wypowiedzieć: Umowa na dostawę gazu

Rebrand spółki nie stanowi istotnej zmiany warunków umowy w rozumieniu prawa - nie daje więc podstaw do jej bez kosztowego rozwiązania. Chęć zmiany dostawcy wymaga złożenia wypowiedzenia na zasadach ogólnych, określonych w umowie.

Źródło na podstawie oficjalnego komunikatu e-mail wysłanego przez myORLEN sp. z o.o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.) bezpośrednio do klientów w marcu 2026 roku. Treść komunikatu dotyczy zmiany nazwy spółki, aktualizacji Regulaminu eBOK oraz wdrożenia systemu KSeF. Artykuł nie stanowi porady prawnej.