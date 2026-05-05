Drożyzna nadchodzi? Tak Polacy widzą przyszłość cen [BADANIE]

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 14:50
Blisko połowa badanych Polaków uważa, że w najbliższych dwunastu miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku - wynika z badania „Nastroje konsumenckie”, przeprowadzonego przez CBOS.

W kwietniowym badaniu CBOS w stosunku do lutowego pomiaru zwiększył się udział ankietowanych deklarujących, że w ich gospodarstwach domowych w ciągu ostatniego miesiąca udało się coś zaoszczędzić (z 50 proc. do 53 proc.), a zmniejszył się odsetek ograniczających wydatki na zaspokojenie bieżących potrzeb (z 41 proc. do 37 proc.) oraz pożyczających pieniądze na ich zaspokojenie (z 12 proc. do 9 proc.).

Plany zakupowe Polaków

Zwiększyły się z kolei deklaracje ankietowanych dotyczące dokonywania większych planowanych zakupów w ciągu miesiąca poprzedzającego sondaż (wzrost z 26 proc. do 29 proc.), jak i plany związane z takimi zakupami w ciągu najbliższego miesiąca (wzrost z 19 proc. do 24 proc.). O jeden pkt. proc. zmalał natomiast udział ankietowanych dokonujących większych nieplanowanych zakupów w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie (17 proc.).

Oczekiwania wobec cen i inflacji

W kwietniu 45 proc. ankietowanych uważa, że w najbliższych dwunastu miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku - w lutym twierdziło tak 22 proc. badanych. W kwietniu też rzadziej wyrażane było przekonanie, że ceny będą rosły wolniej (z 13 proc. do 8 proc.), bądź że nie będą rosły (spadek z 7 proc. do 4 proc.).

Jednocześnie z 37 proc do 31 proc. zmniejszył się udział badanych liczących na wzrost dochodów swojego gospodarstwa domowego w perspektywie najbliższego roku. Zwiększył się jednocześnie odsetek nieoczekujących zmian w tym zakresie (z 43 proc. do 47 proc.). Tyle samo ankietowanych co w lutym, czyli 18 proc. wskazało, że obawiają się spadku dochodów.

Od lutego nie zmieniło się postrzeganie ogólnych perspektyw na przyszłość - dalej przeważają obawy nad nadzieją (36 proc. wobec 33 proc.). W kwietniu nie pogorszyło się również postrzeganie sytuacji gospodarczej, a nawet nieznacznie wzrosła nadzieja na jej poprawę (z 24 proc. do 26 proc.). „Nadal jednak – niezmiennie od kiedy o to pytamy – zdecydowanie silniej zaznaczają się obawy przed jej pogorszeniem (48 proc., tak jak w lutym)” - zaznaczyło CBOS.

Badanie „Nastroje konsumenckie” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 13–15 kwietnia 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Źródło PAP
