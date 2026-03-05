Prezes NBP o 'Polskim SAFE 0 proc.'. 'Bez bez uszczuplania rezerw dewizowych'

Sejm zaakceptował w ub. tygodniu senackie poprawki do ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek na dozbrojenie SAFE. Ustawa ws. SAFE trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie poinformował do tej pory, czy podpisze ustawę. Ma na to czas do 20 marca.

SAFE - wielka pożyczka na zbrojenia dla Polski

SAFE. Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Reklama

Szef NBP o granicach mandatu "Polski SAFE 0"

"Zamierzamy proponować takie działania, które nie będą prowadzić do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw dewizowych (...). Nie dążymy do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw. Te rezerwy zgromadziliśmy w innym celu" - powiedział Glapiński. Prezes NBP zaznaczył, że bank będzie działał wyłącznie w granicach mandatu prawnego. "My ze swojej strony zapewniamy - i wczoraj to uroczyście i stanowczo powiedziałem - że nasze ewentualne działania będą realizowane ściśle i wyłącznie w granicach naszego mandatu prawnego, mandatu NBP oraz obowiązujących nas przepisów prawa. Mam tu na myśli zarówno Konstytucję RP, jak i przepisy ustawy o NBP" - powiedział Glapiński. "Chciałbym to jeszcze raz podkreślić, ja mogę 100 razy powiedzieć. Będziemy działać ściśle i wyłącznie w granicach mandatu i obowiązujących nas przepisów prawa, w tym Konstytucji i ustawy" - dodał.

Reklama

Glapiński: najpierw prezydent i rząd poznają nowe rozwiązania

Glapiński wskazał, że prezydent i rząd powinni jako pierwsi poznać rozwiązania dot. "Polskiego SAFE 0 proc." "Potrzebna jest koordynacja działań nad docelowymi rozwiązaniami. Do tego prezydent i rząd, jako pierwsi, powinni poznać te rozwiązania" - powiedział. Glapiński wskazał, że jeśli stabilność cen nie jest zagrożona, to zadaniem NBP jest również wspieranie polityki gospodarczej rządu. "Trzeba pamiętać, że głównym zadaniem, zgodnie z konstytucją NBP, jest dbanie o wartość polskiego pieniądza. Ustawa NBP precyzuje to, jako utrzymanie stabilnego poziomu cen. Ale pamiętajmy też, że zgodnie z tą samą ustawą o NBP, jeżeli stabilność nie jest zagrożona, stabilność poziomu cen - czyli inaczej mówiąc po ludzku, jesteśmy w celu inflacyjnym, to zadaniem NBP jest również wspieranie polityki gospodarczej rządu" - powiedział.

"Projekcja mówi, że do końca roku mamy zapewnioną stabilność cen. Jesteśmy w celu inflacyjnym. I w przyszłym roku też (...). Oznacza to, że nasze główne zadanie jest zrealizowane i możemy w tych warunkach wspierać politykę gospodarczą rządu" - dodał.